Nem méreginjekciót, hanem sortüzet kérnek a halálraítéltek

Keresetet nyújtott be egy szövetségi bíróságnak négy halálra ítélt az amerikai Tennessee államban, hogy sortűz által végezzék ki őket.

Az AP amerikai hírügynökség hétfői jelentése szerint a keresetet még pénteken nyújtották be, egy nappal az után, hogy villamosszékkel kivégezték Edmund Zagorskit egy Tennessee állambeli fokozottan őrzött börtönben. A férfi ügyvédjei azzal érveltek az elektromos áramütés általi halál mellett, hogy emberségesebb módszer, mint a mára már az Egyesült Államokban bevett halálos méreginjekció beadása, ugyanis gyorsabban hal meg az elítélt. A keresetet benyújtó négy férfi egyike az 1981 óta halálsoron lévő David Earl Miller, akit egy 23 éves, szellemi fogyatékos, Lee Standifer megerőszakolása és meggyilkolása miatt ítéltek el. A férfinek kedden kell döntenie december 6-ra kiírt kivégzése módjáról. A keresetet azért nyújtották be, hogy e döntést, illetve kivégzést elhalaszthassák, amíg egy szövetségi bíró megvizsgálja a kérdést. Stephen Kissinger kirendelt védő a keresetben a kérést azzal indokolja, hogy van alternatívája a méreginjekciónak és a felesleges szenvedés kockázatát jelentő villamosszéknek, méghozzá a sortűz, amelyhez minden szükséges "kellék" rendelkezésre áll a déli államban: fegyverek, képzett személyzet és elég hely a kivégzőosztagnak. A keresetben hozzátették azt is, hogy amennyiben elutasítja a bíró a halálraítéltek kérését, adjon engedélyt a halálos injekció alternatíváira, például a méreg szájon át történő alkalmazására. Az Egyesült Államokban legutóbb 2010-ben, Utah államban alkalmaztak kivégzőosztagot halálos ítélet végrehajtásához. Jelenleg Utah mellett csak Mississippiben és Oklahoma államban engedélyezik a sortűz által halált. Kaliforniai hatóságok eközben közölték, hogy feltételezhetően öngyilkosságot követett el két, többrendbeli emberölésért elítélt a halálsoron. A nyolc nő meggyilkolásáért elítélt, 54 éves Andrew Urdialest és a négy gyilkosságért halálsorra került, 51 éves Virendra Govint holtan találták cellájukban. A két férfi halála között vélhetően nincs összefüggés, pedig csak órák teltek el a valószínűsíthető öngyilkosságok között. Az AP rámutatott, hogy Kalifornia államban 2006 óta nem végeztek ki senkit, a halálsoron lévő általában természetes halált halnak vagy öngyilkosságot követnek el. A halálbüntetés 1978-as visszaállítása óta Kaliforniában a halálsorra került elítéltek közül csak 13 embert végeztek ki, kettőt más államokban öltek meg, míg 79 természetes halált halt, 25 pedig önmagával végzett. Jelenleg 740 ember van halálsoron Kaliforniában.