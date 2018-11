Nem gyermekmesék ezek

Ha azt mondom, magyar népmesék, jó eséllyel mindenkinek beugrik egy dallam, rengeteg ismerős motívum és tanulság, akár egy kedvenc is, nekem például A só. De ha azt mondom: cigány mesék?

Kele Fodor Ákos ​A szív vége – Cigány Újmesék ​című kötetének bemutatóján a szerzővel György Eszter történész, Ayhan Gökhan költő és Sepsi László író, a könyv szerkesztője beszélgetett. Egyértelműen nem gyerekmeséről van szó (ezt sugallja maga a külső is, a könyv sötét, lapjai feketére vannak festve), és nem is valamiféle történelmi gyűjtés. A szerző azt mondta, nem akart fogódzókat adni az olvasónak, nem érezte szükségét semmiféle bibliográfiának, hiszen az kiherélte volna az írásokat.