Nem fogy az elefánt Nyíregyházán

A tíz éve Svédországból érkezett, Kwanza névre hallgató 19 éves nősténynek ez a második borja. Az idősebb utódja – a napokban agyarműtéten átesett Kito – három éve született – mondta Gajdos László, az állatpark igazgatója.

A most született borjú valószínűleg nőstény ivarú. Problémamentesen született, anyja gondoskodóan terelgeti a kifutójukban és már a csapat többi tagjával is megismertette. Gajdos szerint a következő huszonnégy óra kritikus lesz a kiselefántnak, a gondozók remélik, hogy a tehén szoptatni fogja a kicsinyét. Az ország legnagyobb elefántcsapatát a Nyíregyházi Állatpark tartja, a sóstógyógyfürdői látványosságban most négy afrikai és három ázsiai elefánt él. Kwanza párja, a két utód édesapja, a 26 éves Jack elefántbika jelenleg a svájci Baselben egy tenyészprogramban vesz részt. Az igazgató megjegyezte, míg ázsiai elefántból több egyedet tartanak a hazai állatparkok, addig afrikaiból keveset láthatnak a látogatók. Utóbbi oka, hogy kevés a jó genetikai adottságokkal rendelkező afrikai elefántbika, akik alkalmasak lennének a fedeztetésre. Afrikai elefánt Magyarországon csak a Nyíregyházi Állatparkban látható, ahol eddig háromszor született utód: elsőként 2007-ben, majd 2015-ben és 2018-ban. A világ legnagyobb és legerősebb szárazföldi emlőse az afrikai kontinensen honos, a Szaharától délre. Manapság az ottani nemzeti parkok és más védett területek lakója. Az afrikai elefántnak egy nagyobb és egy kisebb termetű alfaja van. Az előbbi fajta bikája 3,4 méter magasra nő, súlya eléri a hat tonnát. A tehén kisebb, 2,8 méternyi és négytonnás. A legjellemzőbb testrészük, az ormányuk két méter hosszú.