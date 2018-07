Nem csillapodik a hawaii Kilauea tűzhányó kitörése

Hónapokig, de akár évekig is eltarthat a hawaii Nagy Szigeten tomboló Kilauea vulkán kitörése. További lakott területek kerülhetnek veszélybe.

A Hawaii Vulkánobszervatórium szerint a fő kockázat az, hogy a lávafolyam irányt változtat, és újabb lakóhelyeket fenyeget. A május 3-án kezdődött kitörése eddig 712 házat égetett fel és emberek ezreit kényszerítette arra, hogy elhagyják otthonaikat.

Nagyobb tömegű olvadt kőzet áramlik a Kilauea legfelső lávakamrájából, mint a korábbi kitörések idején, a hatalmas, 8-as számú hasadék lávautánpótlása nem mutatja az apadás jeleit. "Ha a jelenlegi kitörés jellege és aktivitása nem változik, hónapokba, de akár egy-két évbe is telhet, amíg lecsillapodik" – áll a jelentésben. A láva a Kilauea keleti oldalán ömlik, ugyanott, ahol az 1840-es, 1955-ös és 1960-as kitörés idején. Ezek közül,az 1955-ös tartott leghosszabb ideig, 88 napig. A jelenlegi lehet a Kilauea dokumentált történetének leghosszabb kitörése. A geológusok szerint a korábbi kitörések úgy fejeződhettek be, hogy a föld alatti lávanyomás csökkent, ahogy egyre több hasadék nyílt a vulkán keleti alsó hasadékzónájában. A most zajló vulkáni tevékenység egyetlen hasadék köré összpontosult, ami lehetővé teszi, hogy a láva nyomása magas maradjon. A 400 méter hosszú lávafolyam forrástölcséréből az óceánba folyik, 16-22 méter magasan a talaj fölé emelkedő csatornáján keresztül. "A forrástölcsér és a csatornarendszer fő kockázata, hogy a faluk valahol beomlik, valamint az, hogy a szűkebb szakaszokon a csatorna eldugul. Mindkét esetben új utakat találhat magának az izzó kőzet, iránya attól függ, hol megy végbe a törés vagy az eltömődés" – áll a jelentésben.