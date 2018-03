Nádas Péter kapja az idei Aegon Művészeti Díjat

Nádas Péter író kapja Világló részletek című regényéért a hárommillió forint díjazású Aegon Művészeti Díjat - jelentette be Zatykó Péter, az Aegon Magyarország Zrt. elnök-vezérigazgatója csütörtökön Budapesten. Zatykó Péter hangsúlyozta: nagyon fontos visszajelzés az, ha egy alkotó munkájáról szakmai grémium mond véleményt. A tizenharmadik alkalommal odaítélt díj Magyarország egyik legnagyobb pénzjutalommal járó, magánalapítású irodalmi elismerése, amelyet április 10-én adnak majd át a budapesti Katona József Színházban. Az elismeréssel az előző év kiemelkedő, kortárs szépirodalmi alkotását jutalmazzák. Diószegi Endre, a zsűri tagja a grémium elé került művekről elmondta: közös bennük, hogy őszintén és nyíltan beszéltek a közelmúlt magyar világáról. Hozzáfűzte: ez nagyon fontos a felnövekvő generációk számára is, hogy később önmaguk igazságával is szembe tudjanak nézni. Nádas Péter a rendezvényen hangsúlyozta, hogy a több mint 1200 oldalas könyvének alapja egy pszichikai és valószínűleg fizikai törvényszerűség: az asszoiciációs sorok követése. Az író, aki saját és családja élete nyomán egy történelmi korszakról, a közelmúltról írta kétkötetes munkáját, arról is beszélt, hogy írás közben nemcsak családjának történetével és igazságaival kellett szembenéznie, de saját depressziójával és öngyilkos gondolataival is.