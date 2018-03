Náci karlendítéssel köszöntötték a megszállókat a virágháborúban

Az Anschluss, a két német állam egyesítésének fogalma az első világháború után, a vesztes Osztrák-Magyar Monarchia szétesése idején született meg. A bécsi nemzetgyűlés 1918. november 12-én törvényt hozott egy német-osztrák köztársaság megalakításáról, de azt a háborút lezáró békeszerződések megtiltották. A cél nem vesztette el vonzerejét, Ausztria és Németország 1928-ban egységesítette jogrendszerét, kiépítette az egységes vasúthálózatot, 1931-ben pedig meghirdették a vámuniót is, bár ez antanthatalmak fellépése miatt nem valósult meg.

Németországban 1933-ban Adolf Hitler és a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) jutott hatalomra, és felerősödtek az egyesülési törekvések. Az osztrák nácik 1934 júliusában – német sugallatra – puccsot kíséreltek meg, és meggyilkolták Engelbert Dollfuss kancellárt. Hitler a Saar-vidék 1935-ös és a Rajna-vidék 1936-os visszaszerzése után Ausztriára fordította figyelmét. 1936 júniusában egyezményt kényszerített Bécsre, amely formailag ugyan elismerte Ausztria függetlenségét, de arra kötelezte, hogy "német államként" kövesse Németország külpolitikáját, és lehetővé tette, hogy az osztrák nácik kormányzati tisztségeket tölthessenek be. Az olasz fasiszta diktátorra, Benito Mussolinire támaszkodó Kurt Schuschnigg osztrák kancellár pozíciói a Berlin-Róma-tengely létrejötte után meggyengültek. 1938. február 12-én Hitler berchtesgadeni Sasfészkében próbált egyezségre jutni a Führerrel, de végül arra kényszerült, hogy a belügyminiszteri posztot az ausztriai nemzetiszocialisták vezetőjének, Arthur Seyss-Inquartnak engedje át. A nácik ezután már hatalmi eszközökkel is közelíthettek a csendőrséghez és a rendőrséghez, erőszakos cselekményeket szerveztek, és igyekeztek fokozni a káoszt, amit Hitler ürügyként használhat a beavatkozásra. Az események feletti ellenőrzést elvesztő Schuschnigg a szociáldemokratákat és a kommunistákat is harcba szólította a patriotizmus felélesztéséért és a függetlenség megőrzéséért. Utolsó, kétségbeesett lépésként 1938. március 9-én bejelentette, hogy négy nap múlva népszavazást tartanak Ausztria önállóságának megőrzéséről, egyben 24 évre emelte a részvételi korhatárt, hogy a nemzetiszocialista ideológia iránt fogékony fiatalok ne járulhassanak az urnákhoz. A feldühödött Hitler március 11-én ultimátumban szólította fel Bécset a népszavazás elhalasztására és elrendelte a hadsereg, a Wehrmacht mozgósítását. Schuschnigg – látván, hogy Ausztriában polgárháborús helyzet alakult ki, és hogy sem Nagy-Britannia, sem Franciaország segítségére nem számíthat – törölte a referendumot, és lemondott. Seyss-Inquart – akit az államfő csak órákkal később, éjfélkor volt hajlandó kancellárrá kinevezni – a szocialisták fegyverkezésére hivatkozva a német csapatok azonnali bevonulását kérte.