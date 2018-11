Murakami könyvtár lesz Tokióban

Csaknem 40 évi írás után már nincs hely sem otthonában, sem irodájában a felhasznált és keletkezett dokumentumoknak, és mivel nincs gyermeke, azt sem szeretné, ha irodalmi hagyatéka szétszóródna és elveszne – mondta a japán író.

Murakami több intézményt is mérlegelt, köztük olyan külföldi egyetemeket is, amelyek számára dolgozott, de úgy találta helyénvalónak, hogy egykori alma matere kapja a levéltári anyagot. Az író 1975-ben végzett a Vaszedán. Bár idén egy tokiói rádióban és a New York-i könyvvásáron is kapcsolatba lépett rajongóival, a nyilvánosságot kerülő szerző 37 év óta először tartott sajtótájékoztatót. Csak fotók készítését engedélyezte, videókét nem. A tokiói egyetemen az adományozott dokumentumokból külön könyvtárat szentelnek Murakami munkásságának, és az archívum első része talán már jövőre hozzáférhető lesz. Murakami a leendő könyvtár rendelkezésére bocsátja könyveit, regényeinek különböző stádiumban lévő kéziratait, az íráshoz felhasznált alapanyagokat, más szerzőkkel váltott leveleit, fordításait és hatalmas, több mint 10 ezer bakelitből álló hanglemezgyűjteményét, amely fontos inspirációs forrást jelentett számára, és amelyből majd koncertet is szeretne rendezni. Átadja egyik regénye, a Norvég erdő kéziratát is, ha megtalálja annak részeit a jegyzeteiben, és ösztöndíjat alapítana kutatók számára. A 69 éves író reméli hogy a Vaszeda Egyetemen létesülő új műhely nemcsak művek, hanem kultúrák cseréjének a helyszíne is lesz. Azt mondta, a műfordítás, a nyelvek egymásra hatása nagyon sokat segített neki az írásban. "Megfulladtam volna, ha csak japán irodalommal foglalkoztam volna." A teljes dokumentumgyűjteményét egyelőre nem adja át, mert a munkájához kellenek a források. Az ideje nagy részét az USA-ban töltő írót régóta az irodalmi Nobel-díj esélyesei között tartják számon, regényeit és novellásköteteit több mint 50 nyelvre fordították le, számos művét állították színpadra és vitték filmre. A Kafka a tengerparton, a háromkötetes 1Q84 (Ezerkülöncszáznyolcvannégy) szerzője több irodalmi elismerés, például a Franz Kafka-díj (2006) és a Hans Christian Andersen irodalmi díj (2016) birtokosa.