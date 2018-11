Műanyaggal szennyezettek a chilei fókák

"Az nem titok, hogy a műanyagszennyezés jelenti az egyik legnagyobb fenyegetést a tengeri ökoszisztémákra, ám csak most kezdjük felmérni, hogy milyen mértékű problémáról is van szó" – mondta Mauricio Seguel, a Georgiai Egyetem munkatársa. A mikroszálak láthatatlanok a szabad szem számára, és kollégáival meg akarják ismerni azokat a tényezőket, amelyek szerepet játszanak a szétterjedésükben, és meg akarják tudni, hogy mindez milyen hatással van a déli félteke állatvilágára.

A kutatók a Marine Pollution Bulletin folyóiratban publikálták tanulmányukat. A chilei Guafo-szigeten élő medvefókák közül 51 nőstény példány ürülékét elemezték 2015 decembere és 2016 márciusa között – írja az Eurekalert. A minták 67 százaléka tartalmazott nagy mennyiségű műanyag mikroszálat, ezeket korábban csak fogságban etetett állatoknál mutattak ki. A mikroműanyagok az öt milliméternél kisebb műanyagrészecskék, a mikroszálak pedig a mikroműanyagok legkevésbé tanulmányozott fajtái. Az apró, egy milliméternél kisebb szálak, például mosás közben válnak le a műszálas szövetekről és a szennyvízzel együtt az óceánba kerülnek. A kutatók szerint a mikroszálak a változó óceáni áramlatokkal érkeztek a Guafo-szigethez és előbb a planktonok, majd a táplálékláncon egyre feljebb haladva a halak és a fókák gyomrába is eljutottak. Jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték annak meghatározására, hogy a mikroszálak bármilyen káros hatással lennének az emlősökre, ám néhány tanulmány szerint morfológiai változásokat okoznak a halaknál. "Még nincs túl késő, hogy meggyógyítsuk az óceánjainkat, ám az egyik első lépésként meg kell határoznunk, hogy mekkora kárt okoztunk az olyan tevékenységeinkkel, mint a műanyagok gyártása és kidobása" – mondta Kelly Diehl, a tanulmány elkészítését támogató coloradói Morris Animal Foundation munkatársa. "Az ehhez hasonló tanulmányok segítenek választ adni a kérdéseinkre, hogy elkezdhessünk jobb döntéseket hozni a tengeri élővilág egészségének megőrzése érdekében."