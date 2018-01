Megvan az idei Sziget fesztivál műsora

A nagyszínpad egyik fő fellépője a 30 éves Kendrick Lamar, az elmúlt évek egyik legfelkapottabb amerikai rappere lesz, akinek Good Kid, M.A.A.D City (2012) és To Pimp A Butterly (2015) című anyaga is nagy siker lett; utóbbiért Lamar több Grammy-díjat is besöpört. Tavalyi, Damn című lemeze szintén listavezető lett az amerikai Billboard 200-as listán.



Szintén a nagy színpados főműsor-időbe készül Kygo. A norvég dj tavaly novemberben jelentette meg legújabb lemezét, a Kids in Love-ot, amelynek turnéjával érkezik Budapestre. Szintén nagy név a Mumford & Sons, amely már első albumával, a 2009-ben megjelent Sigh No More-ral megnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat, második albuma turnéjával pedig világszerte arénákat töltött meg és került fesztiválok főműsoridejébe. A folkos és alternatív rock zenét játszó brit csapat 2013-ban már játszott Budapesten, a Petőfi Csarnokban.

Ugyancsak a nagy színpadon lép fel a britpop egykori egyeduralkodója, az Oasis frontembere, Liam Gallagher, a brit Bastille, az indie pop, és az elektronikus zene elegyét játszó svéd Lykke Li, az elektroszvingben utazó, Magyarországon gyakran zenélő osztrák Parov Stelar, a brit indie gitárrock csapat, a Kooks, a dán énekesnő, MO, a hetvenes évekbeli rockzenét megidéző izlandi Kaleo vagy a szigetes nagy színpad közönségét már többször megtáncoltatott amerikai Gogol Bordello. Tavalyi elmaradt koncertjét pótolja a brit Clean Bandit, jön a manchesteri Blossoms és az elektronikával gazdagon fűszerezett folkrock színtér ismert zenekara, a német Milky Chance is.

Az A38 színpadra érkezik a fiatal, tehetséges svéd Zara Larsson, a londoni alternatív rockegyüttes, a Wolf Alice, a szintén svéd elektro színtér izgalmas jelensége, a Little Dragon, az ambient popzenéjével ismertté vált amerikai Cigarettes After Sex. Ugyancsak itt lesz a buffalói rocktrió, a Goo Goo Dolls, a brit dalszerző-előadó Fink, a virtuóz blues és slide gitáros nagypapa, Seasick Steve. Az A38 nagysátorban lép fel még mások mellett a Nothing But Thieves, a Slaves, az Everything Everything, Lewis Capaldi, a Lemaitre, a La Femme, Alle Farben, Joe Goddard, a WhoMadeWho, a Shame vagy a francia elektronikus zenész, Perturbator.

Az Aréna fellépői között lesz az Above & Beyond, Ummet Ozcan, Sam Feldt, Jay Hardway és a Him, az Amszterdamból érkező dj duó.