Meghalt Steve Ditko

Steve Ditkot június 29-én találták holtan New York-i lakásában, halálának okáról nem közöltek részleteket. A Marvel Comics kiadónál dolgozó Ditko a 95 éves Stan Lee-vel alkotta meg Peter Parker, azaz Pókember figuráját az 1960-as évek elején. Később Doctor Strange alakján dolgozott.

Mindkét szuperhős a Marvel-univerzum kiemelkedő alakja lett, történetüket több kasszasiker-filmben is feldolgozták. Miután összekülönböztek Lee-vel, 1966-ban Ditko elhagyta a Marvelt – írja a The Hollywood Reporter. Egy ideig a DC Comics kötelékében dolgozott, majd 1979-ben visszatért a Marvelhez. Az általa rajzolt Mókuslány 1990-ben mutatkozott be. Steve Ditko a karrierje során rendkívül visszahúzódó volt, szinte sohasem adott interjút, vett részt közönségtalálkozókon vagy a hőseit felvonultató filmek bemutatóin.