Meghalt Jean-Louis Tauran

A francia bíboros, vatikáni diplomata és a felekezetek közötti kapcsolatok szakértője, Jean-Louis Tauran 75 éves korában hunyt el. A bíboros volt az, aki 2013-ban a Habemus papam latin kifejezést használva bejelentette Ferenc pápa megválasztását. A Parkinson-kórban szenvedő bíborost az Egyesült Államokban kezelték, s bár évek óta küzdött a betegséggel, világjáró diplomataként abban az időben is igyekezett javítani a Vatikán kapcsolatait a muszlim világgal. Ferenc pápa Tauran húgának címzett, szokatlanul személyes hangvételű részvétnyilvánító üzenetben azt írta, hogy a bíboros "betegségének terhe dacára" is bátorságteli éveket töltött a katolikus egyház szolgálatában. A katolikus egyházfő szerint a bordeaux-i születésű Tauran olyan "tanácsadó volt, akit meghallgattak és nagyra értékeltek" a világ főként muszlimok lakta részeiben is. A bíboros 1990 és 2003 között a vatikáni külügyminiszteri tisztséget is ellátta. 2014. decemberében a pápa kinevezte camerlengo bíborosnak, pápai kamarásnak. A camerlengo – a pápa halála vagy lemondása után – a Vatikán mindennapos ügyeit irányítja addig, amíg új egyházfőt választanak.