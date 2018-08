Még soha nem pusztított ekkora erdőtűz Kaliforniában

Kalifornia történetének legnagyobb erdőtüze alakult ki, amikor Mendocinonál egyesült két tűzfészek. A tűz eddig csaknem 115 ezer hektárnyi – Los Angeles nagyságú – területet perzselt fel, és továbbra sem sikerült megállítani a lángok terjedését – közölte az erdészeti és tűzvédelmi hivatal. A tűzoltóknak eddig 30 százalékban sikerült lehatárolniuk a tüzet. Munkájukat nehezíti, hogy meteorológusok szerint az időjárás a továbbiakban is száraz és forró marad, fel-feltámadó szelekkel. Kalifornia északi részén a 43 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet a következő napokban. A kétfészkű tűz pusztítása már most felülmúlta a Thomasét, amely mintegy 114 ezer hektárt égetett fel Santa Barbara és Ventura megyében 2017-ben. A lángok eddig 75 otthont emésztettek el, ezreket késztettek menekülésre. Ketten életüket vesztették. A mendocinói tűz megfékezésén csaknem négyezren küzdenek, az amerikaiak munkáját ausztrálok és új-zélandiak is segítik. A csapatok elsődleges célja megakadályozni, hogy a lángok áttörjenek a hegyoldalban fekvő települések, Nice, Lucerne, Glen Haven és Clearlake Oaks köré húzott gyűrűn. A Kalifornia északi részén pusztító, Carr nevű tűzben heten haltak meg és több mint 1600 épület égett le. A Carrt 45 százalékban, míg a Yosemite Nemzeti Park bezárását eredményező Fergusont 38 százalékban sikerült megfékezni. Kalifornia-szerte több mint 14 ezer tűzoltó harcol a lángokkal. Az amerikai államban nyolc nagyobb erdőtűz pusztít. Donald Trump elnök vasárnap katasztrófasújtott területté nyilvánította Kaliforniát, és elrendelte, hogy tegyék elérhetővé a szövetségi pénzalapot a helyreállítási munkálatok támogatására. Trump a "rossz környezetvédelmi törvényeket" okolta az erdőtüzek terjedéséért, amelyek szerinte ellehetetlenítik, hogy felhasználják a rendelkezésre álló vízkészleteket. A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal szóvivője szerint viszont nincs hiány vízből.