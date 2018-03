Még pedikűrözni is jobban megéri, mint könyvtárosnak lenni

– mondja egy 34 éve könyvtárosként dolgozó nő. A nevét nem szeretné, ha leírnánk, de annyit elárul, hogy egy Pest megyei kisváros önkormányzati fenntartású könyvtárában dolgozik. Egy személyben könyvtáros és vezető is, mellette egy hatórás kolléga dolgozik, de már ő sem sokáig: nemrég bejelentette, hogy inkább elmegy pedikűrösnek, mert nem él meg a fizetéséből. “Ma délelőtt pont jönnek is állásinterjúra. De már előre félek tőle, amikor el kell mondanom, hogy kb. nettó 110 ezer forintot tudunk fizetni. És ebben már két pótlék is benne van” – meséli. Nem ő az első, aki a fizetés miatt kopik ki mellőle, sokan mentek el az elmúlt években például tanárnak, mert még a pedagógus életpályamodell lehetőségei is vonzóbbak voltak, mint nettó százezer forintért a könyvtárban maradni – írja az Abcúg.