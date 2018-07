Medvetámadás volt Tusnádfürdőn

Medvetámadás történt a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nulladik napján - erről Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsa és a Csíki Területi RMDSZ elnöke számolt be Facebook-oldalán szerdán. Mint közölte, a 27 éves áldozatot beszállították a csíksomlyói kórház fertőzőosztályára. Borboly Csaba sajnálatának adott hangot amiatt, hogy kérésüket, miszerint szállítsák el a hárombocsos anyamedvét - amely már emberre is támadt - nem kezelték felelősségteljesen. Ki a felelős a 27 éves férfi sérüléseiért? - tette fel a kérdést az RMDSZ-s politikus, aki szerint pár medveveszélyre figyelmeztető plakáttal, vagy a fiatalokkal ölelkező álmedvével nem lehet megoldani a tusnádfürdői veszélyt. Az önkormányzati vezető az Agerpres hírügynökségnek azt is elmondta, hogy Hargita megyében jelenleg háromszor nagyobb a medvepopuláció az optimális létszámhoz képest, hiszen körülbelül 1500 medve tartózkodik Hargita megye területén, holott csak 400-nak kellene lennie. Székelyföldön, valamint a környező megyékben is az elmúlt időszakban megszaporodtak a medvetámadások, amelyek azóta sokasodtak meg, hogy a környezetvédelmi minisztérium 2016-ban betiltotta a populációt szabályozó medvevadászatot is. Az élelem után kutakodó állatok már annyira megszokták az ember jelenlétét, hogy a lakott területekre is bemerészkednek. Az elmúlt hetekben például a csíkszeredai kórház udvarán fényképeztek le egy medvét bocsaival együtt. A szakemberek azt tanácsolják a lakosságnak, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol már több medvetámadás volt, és ne próbálják etetni a medvéket még akkor sem, ha barátságosnak látszanak. A 2017-es állománybecslés adatai szerint Romániában mintegy 6800 medve él, az állomány túlnyomó része, mintegy 5300 példány a székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében található.

(Nyitóképünk csak illusztráció.)