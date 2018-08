Már nem briteket irt, szakácskönyvet írt

A 69 éves politikus szerint a kiadványba olyan ételek receptjei is bekerülnek, amelyeket az 1990-es évek béketárgyalásain fogyasztottak a köztársaságiak képviselői. Ezek közül néhányat az 1998-as nagypénteki békéhez elvezető folyamat legjobban őrzött titkai közé sorolt szerdai brit sajtójelentések szerint.

Gerry Adams egy belfasti előadáson említett részleteket a szakácskönyvről, amelynek borítótervét már meg is osztotta a Twitter közösségi portálon. Az eseményen tudósítások szerint azt mondta az 1997-1998-as tárgyalásokról: "a britek soha nem adtak enni nekünk. Nem volt étel". A köztársaságiak között azonban volt egy-két jó szakács, az ő ételeiket ették az ír tárgyalók. A kiadvány címe a The Negotiator's Cookbook (A tárgyaló szakácskönyve) lesz. Társszerzői pedig Ted Howell és Padraic Wilson, a köztársaságiak további két tagja. Howellt, akit egykor a Sinn Féin szürke eminenciásaként emlegettek, Adams legközelebbi bizalmasaként tartják számon. A közösségi hálón megoszlottak a reagálások a szakácskönyv hírére. A felhasználók egy része ötletelésbe kezdett az ételek lehetséges neveiről - így merült fel például a "the peas process" -, mások azonban bírálták Adams döntését a komolytalannak tűnő könyv megjelentetéséről, mondván, hogy még mindig sok a kérdés a brit politikában szemérmesen csak Bajok (The Troubles) néven emlegetett, az 1960-as évek végétől az 1998-as nagypénteki megállapodásig tartó észak-írországi felekezeti erőszakkal kapcsolatban. Általánosan elfogadott nézet, hogy a Sinn Féin a brit fennhatóság ellen egykor fegyverrel küzdő Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) politikai szárnyaként működött a katolikus milícia csaknem három évtizedes britellenes terrorhadjárata idején, jóllehet ezt Gerry Adams soha nem ismerte el, és azt sem, hogy ő valaha az IRA tagja volt. A politikus 1983-tól évtizedekig állt az Írországban és Észak-Írországban egyaránt jelen lévő Sinn Féin élén. Tisztségében februárban váltotta Mary McDonald. Gerry Adams, aki kommentárok szerint egykor az angol-ír politika egyik legrettegettebb alakja volt, az utóbbi években imázst váltott. A Twitteren például kirándulás vagy házimunka közben készült fotókat tett közzé magáról. Bejegyzéseiben és interjúiban felfedte, hogy szeret krumplit pucolni, a kutyájával lenni. Szívesen hallgatja Joan Baez zenéjét és szereti a gumikacsákat.