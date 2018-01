Lopással vádolják a népszerű énekesnőt

A Radiohead szerint Lana Del Rey ellopta kultikus dalát, a Creepet, és a brit rockzenekar be is perelte az amerikai énekesnőt. A kereset szerint a 32 éves énekesnő a Radiohead 1992-es szerzeményét koppintotta le Get Free című számához, legújabb albumának utolsó dalához, amelynek kezdete kísértetiesen hasonlít a Creep indító gitárakkordjaihoz.