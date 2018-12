Letartóztatták a Huawei pénzügyi igazgatóját

Az amerikai hatóságok kérésére Kanadában letartóztatták a Huawei globális pénzügyi igazgatóját, Meng Van-csóut, a kínai távközlési óriásvállalat alapítójának lányát. Sajtóértesülések szerint a kényszerintézkedés az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével hozható összefüggésbe. A szombati vancouveri letartóztatásról a kanadai sajtóban csak szerdán jelentek meg hírek. Meng letartóztatását megerősítette a vállalat és a kanadai igazságügyi minisztérium is, de sem a cég, sem a tárca nem közölte, hogy az amerikai hatóságok mit rónak a terhére. A kanadai hatóságok megkezdik a kiadatási eljárást. Meng pénteken áll bíróság elé, amely eldönti, hogy szabadlábra helyezhető-e óvadék ellenében. Peking kanadai nagykövetsége hevesen tiltakozott a letartóztatás miatt, és mert a hatóságok szerintük megsértették Meng emberi jogait. Követelték a pénzügyi igazgató azonnali szabadon engedését, kijelentve, hogy nem sértette meg sem a kanadai, sem az amerikai törvényeket. A Huawei is azt közölte, nem tud róla, hogy Meng bűncselekményt követett volna el. Hírügynökségek már áprilisban felröppentettek híreket arról, hogy az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak a Huawei, a világ egyik legnagyobb távközlési elektronikus eszközöket gyártó cége ellen, mert feltehetően amerikai gyártmányú cikkeket szállított Iránnak és más országoknak, megsértve az amerikai export- és szankciós törvényeket. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy az Egyesült Államok kivonul az iráni atomprogram korlátozásáról 2015-ben megkötött nemzetközi megállapodásból, azzal az indokkal, hogy az amerikai kormány megítélése szerint Irán kijátssza az egyezményt. A megállapodás értelmében Irán lemondott az urándúsításról, és ennek fejében a nemzetközi közösség beleegyezett a korábban életbe léptetett büntetőintézkedések fokozatos feloldásába. Washington azonban a megállapodás felmondásával egy időben a szankciók újbóli bevezetéséről is döntött. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint Teherán betartja a megállapodást.