Lépfene végezhetett a vízilovakkal Malawiban

Az első tesztek eredménye szerint lépfene okozta 28 víziló pusztulását a Liwonde Nemzeti Parkban. A malawi természetvédelmi minisztérium szerint a Shire folyóban talált tetemekből mintákat vettek, és helyi, illetve külföldi laborokban vizsgáltatták be.

Noha az antrax főként állatokra veszélyes, Brighton Kumchedwa miniszter figyelmeztette az embereket, hogy legyenek óvatosak, mert fertőzött vadakról vagy háziállatokról emberre is átterjedhet a betegség. Megtiltották a bozóthúsnak is nevezett vadhús fogyasztását az ország déli részén, mivel más állatok között is lehetnek fertőzöttek. A Liwonde Nemzeti Parkban 1900 víziló él, és soha még ennyi nem pusztult el fertőzésben.