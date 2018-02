Leállították az állatkínzásnak tartott kísérleteket

Bírói végzéssel pénzbírságot szabtak ki német agykutatókra, mert a majmokkal végzett kísérleteiket állítkínzásnak találták. A tübingeni Max Planck Intézetben rejtett kamerával vették fel őket. Az ügyészség szerint az intézet három tudósa 2013 és 2015 között három majommal végzett kísérleteket, ám azokat túl későn fejeztek be, és ezzel a szükségesnél hosszabb szenvedésnek tették ki az állatokat. A megállapított kritériumok szerint korábban kellett volna elaltatniuk a majmokat. Az ügyészség szerint akár három év szabadságvesztéssel is büntethető az állatok kíméletére, védelmére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat mulasztással való megsértése. Egy ápolóként dolgozó állatvédő titokban lefilmezte, milyen körülmények között tartották az állatokat. A felvételek agyi implantátummal ellátott majmokat mutatnak, egyikük feje vérben úszik, egy másik szájában nyál vagy hányadék látható. Az intézet időközben leállította a majmokkal végzett kutatásokat. Nikos Logothetis számára a büntetésnek hosszú távú következményei lesznek. "A Max Planck Intézet igazgatótanácsa úgy döntött, hogy Logothetis professzor az eljárás lezárásáig nem folytathat vagy vezethet állatkísérleteket" – közölte az intézmény. A másik két vádlott ellen beszüntették az eljárást. Az ügyészség szerint nekik nem állt módjukban dönteni a kísérletek felfüggesztéséről. A megbüntetett kutatók fellebbeznek a bírói végzés ellen. Ha szándékukat azután is fenntartják, hogy betekintették az aktákba, bírósági tárgyalásra kerül sor.