Közelebb jön London és Észak-Anglia

Öt új légi járat is közlekedik Budapestről a 2018/2019-es téli menetrendben, a Wizz Air, az easyJet és a lengyel LOT is új célállomásokat tesznek elérhetővé a magyar fővárosból. A Budapest Airport csütörtöki közleménye szerint a Wizz Air hetente kétszer az észk-angliai Doncaster Sheffieldbe, szintén heti kétszer a dél-izraeli Eilat-Ovdába, az easyJet London-Southendre és Manchesterbe repül majd heti két alkalommal, a LOT pedig februártól heti 12 járatot üzemeltet majd London-City repülőterére. Ezek közül Doncaster Sheffield és London-City repülőtere teljesen új célállomás, a többi repülőtérre más légitársaságok is repülnek Budapestről. A 2018-as téli menetrendben induló új, Budapestet az Egyesült Királysággal összekötő járatokkal együtt immár 8 légitársaság 10 útvonala közül választhatnak a magyar fővárosból a szigetországba indulók. A Budapest Airport az első fél évben 6,8 millió utast kezelt, 17,2 százalékkal többet, mint az elmúlt év hasonló időszakában, és várakozások szerint az utasforgalom meghaladja majd a 15 milliót.