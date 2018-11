Kötelező biztosítás: komoly kedvezmények vannak

A lapnak a CLB biztosítási alkusz cég értékesítési igazgatója, Németh Péter példaként említette a járművezetők számától függő 5-10 százalékos kedvezményt, amelyet öt biztosító - az Allianz, az Union, a Wáberer, a Generali és a Genertel - kínál azoknak, akik nyilatkoznak arról, hogy kettő-négy személynél többnek nem szokták átengedni az autó vezetését. A szakértő szerint egyre több olyan összetört jármű után kell kártérítést fizetniük a biztosítóknak, amelyet nem a tulajdonos vezet. Ezzel csökkenhet a balesetek és a kártérítések száma és az utóbbiak összege is. Vélhetően hasonló céllal nyilatkoztat az említett néhány biztosító arról is, hogy túl fiatal sofőr nem vezeti a szóban forgó járművet. Az életkor alsó határa változó, 20-25 év között húzzák meg a szolgáltatók. Ezt a nyilatkozatot is 5-10 százalékos kedvezménnyel jutalmazzák.