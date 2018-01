Konkurencia házon belül

Milyen kívülről a SEAT Ateca?

A tesztautó élénkpiros színben pompázott, ez az árnyalat különösen kiadta, hogy hány élből és szögletből is áll össze az Ateca. Lekerekítést vagy hajlítást nem találni. Nem is baj, a dizájn telitalálat volt, a vízszintes élek nagyítják a 4,36 méter hosszú és 1,84 méter széles autót. A Leonnál terebélyesebb, tengelytávja, mégis csak 1 centivel több. A SEAT szabadidő-autója a moduláris MQB platformot használja.

A konszernes rokonságot nem tagadhatja le, akad benne egy kis Volkswagen itt, egy kis Audi ott, de ezt nem mondhatjuk negatívumnak, inkább csipetnyi prémiumságnak. A SEAT-nak jól is áll, a mutatós LED fényszórók alapján elsőnek drágább járműnek gondolnánk. A lámpák irányjelzéskor sárgán is képesek villogni, az ajtó kinyitásakor földre vetített márka- és típusjelzést kicsit soknak is érezhetjük, de biztos vannak, akiknek ez bejön.

Milyen belül?

Milyen vezetni?