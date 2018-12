Kiosztották az Anilogue idei díjait

A rövidfilmes mezőny zsűrije szerint Martina Scarpelli kétdimenziós animációs filmjében, amely egy anorexiás nő szubjektív világát mutatja be, "hipnotikus módon, hibátlan narrációval és minimalista, tökéletes eszközökkel fejezte ki magát, amivel egészen új élményt nyújt". Liszka Tamás fesztiváligazgató szerint a zsűri különösen azt értékelte, hogy az Egg az ábrázolt témát mindenki számára átélhetővé tette. Az Anilogue filmfesztiválon hagyományosan a rövidfilmes verseny győztese kap pénzjutalmat, 2000 eurót, amely lehetővé teszi egy következő filmterv elindítását. A 16. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál zsűrije különdíjjal jutalmazta Hegyi Olivér Take Me Please című diplomafilmjét, a portugál David Doutel és Vasco Sá Auguro című filmjét és a horvát Igor Grubić How Steel Was Tempered című alkotását. Az egészestés animációk kategóriájában a Még egy nap élet nyert. A film a polgárháború szélén álló Angolában játszódik 1975-ben, egy veterán újságíró, Kapuscinski szemszögéből látjuk, hogyan áll feje tetejére a világ. A kategóriában a különdíjat Denis Do filmje, a Funan kapta, amely Kambodzsában játszódik 1975-ben, a vörös khmer mozgalom idején. A fesztivál közönségdíját Lucrece Andreae Grandpa Walrus című 15 perces animációja kapta.