Kárpótlást kaphatnak az ausztrál epertermesztők

A nőt hétrendbeli gyümölcsszennyezéssel vádolták meg, tíz évet is kaphat. A vádlott korábban a gyümölcskereskedelemben dolgozott, egy Brisbane-i eperfarmon a gyümölcsszedők felügyelője volt. Az 50 éves My Ut Trinh az ügyészek szerint vélt vagy valós munkahelyi sérelmei miatt akart elégtételt venni azzal.

Az eperbotrány szeptember közepén robbant ki Queenslandben. Egy férfit hasi fájdalmakkal kórházba vittek, és kiderült, hogy egy tűvel átszúrt epret nyelt le. A gyümölcsöt egy szupermarketben vásárolta. Az eset után a neten számtalan felvétel jelent meg tűvel átszúrt eprekről és más gyümölcsökről. Minden ausztráliai államból érkeztek hasonló jelentések, táplálva a félelmet, hogy az epres támadónak utánzói akadtak. A nyomozás annak ellenére lassan haladt, hogy Queensland 100 ezer ausztrál dolláros nyomravezetői díjat is felajánlottak. A termelők fémdetektorokkal vizsgálták át a gyümölcsöt, de sokuk áruja veszendőbe ment, mert több ország leállította az ausztrál eperimportot. Queenslandben az epertermelés mintegy 160 millió dolláros üzlet, a szabotázs után pedig felére zuhantak a felvásárlói árak a szezon tetőpontján. Jon Wacker queenslandi rendőrfőnök szerint pályafutása valószínűleg legnehezebb nyomozását folytatták le. A rendőrség 186 bejelentést kapott, közülük 15 hamisnak bizonyult. A queenslandi epertermesztőket tömörítő szövetség üdvözölte az első vádemelést az ügyben, közleményük szerint a válságot a média gerjesztette, a botrány tényleges vesztesei pedig az epertermesztők voltak, illetve bizonyos mértékben más gyümölcstermesztők és exportálók. Annastacia Palaszczuk queenslandi miniszterelnök egymillió ausztrál dolláros segítséget ígért a kárt szenvedett a gazdálkodóknak.