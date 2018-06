Ismét leégett a glasgow-i egyetem

Teljesen kiégett a Glasgow School of Art. Skócia világhírű, egyetemi szintű képzést nyújtó művészeti iskoláján négy éve is tűzvész pusztított.

Még szombaton is 120 tűzoltó dolgozott a glasgow-i művészeti egyetemnél, és a tűzoltóparancsnokság szerint a központi épületben még mindig voltak elszigetelt tűzfészkek. Az 1845-ben alapított intézmény 1909-ben elkészült jelenlegi főépülete – Charles Rennie Mackintosh, a skóciai építőművészet kiemelkedő mérnökegyénisége munkája – teljes terjedelmében, minden emeletén égett.

A tűz olyan intenzív volt, hogy a tűzoltóautók fecskendői hatástalannak bizonyultak, ezért a tűzoltóság a Clyde folyó partjára telepített egy nagy teljesítményű szivattyút. A tűz átterjedt a szomszédos épületekre, az O2 ABC koncertcsarnok tetőszerkezete is beomlott. Az egyetemen 2014 májusában is tűzvész pusztított, teljesen megsemmisítve az intézmény világhírű könyvtárát. Hírünk illusztrációja az akkori tűzvész után készült. 2016-ban 35 millió fontos, csaknem 13 milliárd forintos költségvetéssel újjáépítési munkálatok kezdődtek, és a helyrehozott épületet jövőre akarták felavatni. A tűzoltóság szerint azonban az újabb tűzvész, amely sokkal kiterjedtebb volt az előzőnél, az újjáépített épületrészeket is elpusztította. A Glasgow School of Art az egyik legpatinásabb brit művészeti felsőoktatási intézmény. Egykori hallgatói közül került ki a legrangosabbnak tekintett alkotóművészeti elismerés, a Turner-díj kitüntetettjeinek harmada. Nicola Sturgeon miniszterelnök a Twitteren azt írta, hogy "megtört szívvel" értesült a glasgow-i művészeti egyetem épületében pusztító újabb tűzvészről.