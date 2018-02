Iránytű a kínai gondolkodásmódhoz

Bemutatták a Pallas Athéné Könyvkiadó első kötetét, Boyé Lafayette De Mente A kínai észjárás - a hagyományos kínai gondolkodásmód és kortárs kultúrára gyakorolt hatásai című könyvét.

A Pallas Athéné Könyvkiadó 2017 szeptemberében jött létre azzal a céllal, hogy olvasói széleskörű és alkalmazható közgazdaságtani, pénzügyi és menedzsment ismeretekre tegyenek szert, mindemellett a világban zajló aktuális geopolitikai kérdésekre is választ kapjanak – mondta a kötet bemutatóján a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kuratóriumi elnöke. Csizmadia Norbert azt mondta: a kiadó ezt a célt szem előtt tartva a közgazdaságtan, a pénzügy, a geopolitika, a menedzsment területén született legfrissebb nemzetközi bestseller könyvek magyar nyelvű kiadását végzi majd. Az amerikai Boyé Lafayette De Mente kötete egyfajta iránytűt ad a kínai gondolkodásmódhoz. A kibontakozó új világrend várhatóan a kelet felemelkedését hozza majd, ezért különösen fontos megérteni a kínaiak gondolkodását, kultúráját. A most megjelent kötet egyszerre szól a közgazdaságtan, a geopolitika és a kultúra iránt érdeklődőknek – mondta. A 214 oldalas könyv egy trilógia első része, még idén megjelennek ugyanis Boyé Lafayette De Mente japán, majd koreai gondolkodást bemutató munkái – mondta. Rohonyi András, a könyv fordítója azt mondta, hogy a szerző nagyon szépen foglalja össze a kínai kultúra jellegzetes vonásait. A kötetet a kínai újév első napján mutatta be a kiadó – mondta Li Csen, az Egy Övezet Egy Út európai szervezetének (EUBOR) elnöke. Horváth Levente, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője, Magyarország korábbi sanghaji főkonzulja azt mondta, magyarként először sokkoló lehet megérkezni Kínába, már csak a teljesen eltérő léptékek miatt is. Érdemes azonban mélyebben megismerni a kínai kultúrát, a gasztronómiát vagy akár a nyelvet is, amelyben rengeteg a játékosság.