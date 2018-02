Hollywood a fegyvereket ellenző diákok mellé állt

A floridai diákok a fegyvertartás szigorításáért szerveznek felvonulást márciusban. Kezdeményezésüket Steven Spielberg és Jeffrey Katzenberg is támogatja. Spielberg és felesége, Kate Capshaw csatlakozva kezdeményezésükhöz félmillió dollárt adományoznak a diákoknak. "Az ifjú diákok Floridában és most már országszerte bizonyították vezetői rátermettségüket" – mondta az Oscar-díjas rendező. Katzenberg és felesége, Marilyn azt írták, hogy szintén félmillió dollárral támogatják a March for Our Lives kezdeményezést.

George Clooney és felesége Amal voltak az elsők, akik félmillió dollárral támogatták a felvonulást. Közleményben írták, hogy nagy hatással volt rájuk a diákok “bátorsága és ékesszólása”.

Oprah Winfrey szintén félmillió dollárt adományoz. "George és Amal, nem is tudnék jobban egyetérteni veletek. Csatlakozom hozzátok, és 500 ezer dollárt adományozok a March for Our Lives számára" – írta a Twitteren.

„Eggyel se többet. Nem engedhetjük meg, hogy akár egyetlen további gyereket is lelőjenek az iskolában. Nem engedhetjük meg, hogy egy újabb tanárnak kelljen úgy döntenie, hogy a tüzelő fegyver elé ugrik, hogy diákjait mentse. Nem engedhetjük meg, hogy egy újabb családnak kelljen egy hívásra vagy SMS-re várnia, ami sohasem érkezik meg” – írták a felvonulás szervezői. A washingtoni csak egyike lesz a diákok Amerika-szerte szervezett megmozdulásainak. Mozgalmukat olyan sztárok is támogatják, mint Justin Bieber, Lady Gaga és Cher.