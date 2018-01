Holdingként működött a calabriai maffia

A calabriai maffia, a 'Ndrangheta 169 feltételezett tagját vették őrizetbe a német és az olasz rendőrök. Az összehangolt rajtaütésekben a 'Ndrangheta Farao-Malincola nevű klánjának tagjaira csaptak le. Lefoglaltak tőlük vagyontárgyakat is mintegy 50 millió euró (15,5 milliárd forint) értékben. A nyomozók szerint a calabriai maffiózók Olaszország több régiójában és a németországi Hessen, valamint Baden-Württemberg tartományokban több millió eurós cégekbe épültek be, és "bűnözői holdingot" hoztak létre. E cégek tevékenységi területe nagyon szerteágazó: borászat, élelmiszeripar, szemétszállítás, temetkezés, közbeszerzés. A maffiózókkal összejátszott a közigazgatás számos tisztségviselője is. Az olasz média úgy tudja, hogy a maffiaholding a migránsok fogadásából, az idegenforgalomból és a nyerőgépek üzemeltetéséből is hasznot húzott, valamint a rendőrség több tucatnyi választott közigazgatási tisztségviselőt is letartóztatott.