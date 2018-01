Hagyományos ízekkel hódít a legjobb séf

"Sebastian Frank az árral szemben halad. Egyszerű, de rendkívül kreatív hagyományos konyhát vezet, amelyhez szüleitől és nagyszüleitől merítette az ihletet" – mondta José Carlos Capel szakács-étteremkritikus. Frank azt mondta: nagy megtiszteltetés számára, hogy a kongresszus neki szánta a díjat, hiszen a gasztronómiai találkozón a világ legjobb szakácsai gyűlnek össze, és ő csak egy kis éttermet visz Berlinben.

A 68 országból érkezett mintegy ezer szakértő és szakács a legfrissebb trendeket, recepteket és főzési technikákat mutatja be a kongresszus alatt. A rendezvényen részt vesznek a spanyol sztárszakácsok, köztük Elena Arzak, Ángel León és Joan Roca is. Idén a "fiatal, lázadó szakácsok" kerültek a középpontba, akiket Lisszabonból, Berlinből, Szentpétervárról, Tel-Avivból és Tokióból hívtak meg a kongresszusra. Sebastian Frank ízelítőt is adott szakácsművészetéből a kongresszuson: sós tésztában sült zellert, zsírban sült gombát, borjúhabot és húsleveskoktélt kínált. Miért is csatlakozna az ázsiai fúziós fősodorhoz, mikor arról fogalma sincs, azzal viszont tökéletesen tisztában van, hogy szülei, nagyszülei, a hazájában élő emberek hogyan főznek – mondta. "Ugyanazokat az ízeket használom, amelyek gyermekkoromban inspiráltak. Ez a hagyományos konyha különleges ízekkel." Az Alsó-Ausztriában született szakács ma Németország egyik sztárséfje, 2016-ban berlini étterme, az Ödön von Horváth osztrák-magyar íróról elnevezett Horváth elnyerte a második Michelin-csillagot. A 36 éves szakács az első csillagát 2011-ben kapta. 2017-ben elnyerte a berlini mesterszakács címet is.