Folyamatosan drágul a benzin, mégis egyre többet tankolunk

Az év első felében a hazai töltőállomásokon 2,5 milliárd liter üzemanyag fogyott, ami 6,8 százalékkal haladja meg a tavalyi év hasonló időszakában mértet. A statisztikákból az is következik, hogy tovább nő az olló a benzin- és a gázolajforgalom között, mégpedig utóbbi üzemanyagfajta javára. Dízelből az elmúlt négy évhez hasonlóan ismét rekordmennyiséget, 1,6 milliárd litert értékesítettek, ami 8,6 százalékos emelkedés - írta a lap, hozzátéve, hogy ez az előző két évhez képest a teljes üzemanyagpiacnál is nagyobb kiugrást mutat. Bár a 900 millió literes benzinértékesítés is közel 4 százalékos emelkedésnek számít, az ütem lényegében megfelel az elmúlt négy év értékeinek