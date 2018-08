Fiatal szerkesztők pályázhatnak

Egy jó szerkesztő nemcsak válogatja a szövegeket, nemcsak megjegyzésekkel látja el őket, hanem segíti is az alkotót élete és pályája különböző szakaszaiban – mondta az ösztöndíj bemutatóján az Emmi kultúráért felelős államtitkára.

Fekete Péter szerint az állami ösztöndíjrendszerben eddig háttérbe szorultak a szerkesztők, pedig pályakezdőként könyveket, folyóiratokat szerkeszteni komoly elhivatottságot kíván, és sokszor nem nyújt megélhetést. Mezey Katalin, a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának vezetője, Oláh János özvegye azt mondta: az utóbbi évtizedekben sok panasz hallható azzal kapcsolatban, hogy nagyot esett a könyvek, folyóiratok szerkesztői színvonala. A most először kiírt ösztöndíj lehetőséget nyújt arra, hogy egy új, professzionális szerkesztői generáció indulhasson el – mondta Mezey, aki szerint a könyvek és folyóiratok mellett az interneten megjelent írott szövegeket is fontos szerkeszteni. Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke szerint a két éve elhunyt Oláh János szerkesztőként azok közé tartozott, akik az elsők között ismerték fel az újabb irodalmárnemzedékek kinevelésének fontosságát. A róla elnevezett ösztöndíjra 1983. január 1. után született alkotók pályázhatnak szeptember 15-ig; az elbírálás határideje a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap. A két évig havi bruttó 200 ezer forint támogatással járó Oláh János-ösztöndíjat legfeljebb tíz fő nyerheti el, akik munkájukkal kapcsolatban beszámolási kötelezettséggel tartoznak majd – mondta Szentmártoni. A részletes feltételek az Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nkft. honlapján olvashatók.