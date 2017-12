A katolikus egyházfő kijelentette, a népét, otthonát, földjét elhagyó Szent József és Szűz Mária nyomdokait követik azok a családok, az a több millió ember, aki akaratán kívül hazája és szerettei elhagyására kényszerül. Ferenc pápa azt mondta, a gyermeküket váró Józsefnek és Máriának nem volt sem kényelmes, sem könnyű az útja: "szívük tele volt reménnyel a születendő gyermek miatt, lépéseikre viszont az otthonukat elhagyni kényszerülők bizonytalansága és veszélyérzete nehezedett". A mai világban a menekülésre kényszerülők is tele vannak reménnyel a jövőre nézve, de gyakran az egyszerű életben maradásért hagynak hátra mindent és kelnek útra, mivel "túl akarják élni korunk Heródeseit, akiknek hatalmuk és gazdagságuk növelésére nem jelent problémát, hogy ártatlanok vérét ontsák". Az egyházfő kifejtette, a szent család csupán egy jászolban talált helyet, mivel máshol nem fogadták be őket: "Isten fia egy istállóban születik, sötét szegletében egy városnak, amelyben nincsen hely befogadni a messziről érkezettet". Adjunk helyet társadalmunkban, ne féljünk az embertársainkkal való kapcsolattartástól, senki se érezze, hogy ezen a földön nincsen számára hely - mondta Ferenc pápa. Arra kérte a betlehemi gyermeket, hogy sírásával ébressze fel korunk emberét a közönyből, nyissa fel szemét mások szenvedése előtt. Ne féljetek! - idézte Ferenc pápa II. János Pál híres jelmondatát. Hozzátette, a karácsony annak ideje, hogy a másokkal szembeni félelem érzése szeretetté változzon. "Az igazi hatalom és szabadság a gyengébb támogatásában nyilvánul meg" - jelentette ki az egyházfő. A fényárban úszó Szent Péter-bazilikában az egyházfő szavait több ezer hívő hallgatta. A karácsonyi vigília szertartásának elején Ferenc pápa felemelte a főoltár előtt kiállított gyermek Jézus szobrát addig letakaró leplet. A szoborhoz a földrészek nevében gyerekek vittek virágot. A főoltár mellett volt kiállítva a Szűz Máriát és gyermekét ábrázoló szobor is, amelyet 1964-ben a brazil elnök ajándékozott VI. Pálnak. A szertartáson kínaiul az egyházért imádkoznak, arabul a világot kormányzókért, portugálul a családért, románul a bűnben élőkért, bengáli nyelven a fiatalokért. A mise végén Ferenc pápa karjába vette a gyermek Jézus szobrát, és a gyerekektől kísérve a bazilikában felállított betlehemhez vitte, és befektette a jászolba. Olaszország templomaiban több tíz millióan vesznek részt az éjféli misén. Kiemelt a biztonsági készültség többek között a milánói és firenzei dómban is, ahova fémdetektoros ellenőrzés után léphettek be a hívők. Ferenc pápa december 25-én délben a Szent Péter bazilika központi lodzsájáról elmondja karácsonyi beszédét, amelynek szokás szerint a béke lesz a témája. Az egyházfő felsorolja a világ konfliktus dúlta térségeit. Ezt követően Urbi et Orbi áldást ad Róma városára és a világra. Ferenc pápa elődeivel ellentétben nem köszönti egyenként a világ népeit.