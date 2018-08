Évekig marad a szélsőségesen meleg időjárás

Nagy a valószínűsége annak, hogy az időjárás még a globális felmelegedésen alapuló klímamodellek által előre jelzettnél is melegebb lesz a következő öt évben – írták a Nature Communication folyóiratban megjelent tanulmányukban a franciaországi Országos Tudományos Központ (CNRS) szakemberei és a Southamptoni Egyetem kutatói.

A kutatók nem hagyományos szimulációs technikákat használtak előrejelzésük elkészítéséhez, hanem elkészítettek egy számítógépes statisztikai módszert a 20. és 21. század klímaszimulációinak kutatására, amely megbízható előrejelzésket nyújt a földfelszíni és a tengerfelszíni átlaghőmérsékletek alakulásáról. A modell figyelembe veszi egyebek között a földfelszíni átlaghőmérsékletet alakító olyan tényezőket, mint az üvegházhatású gázkibocsátás, az aeroszolok jelenléte a levegőben, valamint az időjárás természetes változékonyságát, amelyet nehéz előrevetíteni. Az új módszer azt jelzi, hogy a földfelszíni átlaghőmérséklet abnormálisan meleg lesz 2022-ig, leginkább azért, mert kicsi a valószínűsége a nagy hidegeknek. A jelenség még szembeszökőbb lesz a tengerfelszíni hőmérsékletek esetében, mivel nagy a hőségek valószínűsége, amelyek bizonyos körülmények között megnövelik a trópusi vihartevékenységet. Módszerük jelenleg csak globális átlagokra alkalmazhatók, de a kutatók tovább akarják fejleszteni, hogy regionális előrejelzéseket is készíthessenek, és a hőmérsékleti előrejelzések mellett a csapadékot és a szárazságot is képesek legyenek ily módon megbecsülni. A legutóbbi három év volt a legmelegebb Földünkön az időjárási feljegyzések 19. század végi kezdete óta. Jelenleg a globális átlaghőmérséklet egy Celsius-fokkal magasabb az iparosodás előtti időszakhoz képest, és 0,17 Celsius-fokkal növekszik évtizedenként. A 2015. decemberi párizsi klímacsúcs résztvevői vállalták ugyan, hogy 1,5 Celsius-fokon belül tartják a globális felmelegedést az iparosodás előttihez képeset, egyre több kutatás jelzi azonban, hogy a klímacsúcson vállalt kötelezettségek nem elégségesek, a Föld 3 Celsius-fokos felmelegedés felé tart az évszázad végéig.