Eltűnnek az izraeli források a súlyos aszály miatt

Kiszáradóban vannak Izrael vízforrásai – írja a ynet. A vízügyi hatóság jelentése szerint öt aszályos év után annyira drámai a helyzet, hogy már az sem tudná megállítani a vízforrások kiszáradását, ha a következő télen átlagos vagy akár annál nagyobb mennyiségű csapadék esne. Ráadásul az előrejelzés szerint ismét átlag alatti lesz a téli csapadék mennyisége.

Izrael legnagyobb édesvízi tartalékának, a Kinneret-tónak – a bibliai Genezáreti-tónak – az összes eddig mértnél alacsonyabb a vízállása. A súlyos változás szabad szemmel is jól látható: néhány éve Máágan kibucnál egy szigetecske tűnt fel a vízben, amely néhány napon belül már félszigetté válik, mert a part felé eső részekről eltűnt a víz. A tóból már nem pumpálnak vizet az országos hálózatba, és azt tervezik, hogy a tengervíz-sótalanító telepek vizét visszavezetik a Kinneretbe. A 10-es tévé szerint már jelenleg is a sótalanítók fedezik a lakossági vízfogyasztás mintegy 80 százalékát, és a jelenleg működő öt sótalanító mellé két újat építenek. A Kinneret mellett a források hozama és a felszín alatti édesvízkészlet is drasztikusan csökken: az elmúlt öt év súlyos szárazsága nyomán mintegy 2,5 milliárd köbméternyi víz hiányzik. Izrael helyzete azonban még így is viszonylag jónak tekinthető a kiszáradással küzdő térségben, mert előzetesen felkészültek az ínséges időkre tengervíz-sótalanítók és – a lakossági fogyasztás közel 80 százalékát ipari-mezőgazdasági felhasználásra visszaforgató – víztisztító telepek építésével.