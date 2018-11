Elhunyt Stan Lee

A Pókember, a Vasember és más szuperhős alkotója, a Marvel Comics kiadó nyugalmazott elnöke Los Angeles-i kórházban hunyt el. Stan Lee – azaz Stanley Lieber – 1922-ben született New Yorkban, román bevándorlók gyermekeként. Jack Kirbyvel és Steve Ditkóval együtt alkototta meg a népszerű képregényeket, az X-Ment, a Hulkot, a Black Panthert vagy A fantasztikus négyest, de Pókember, a Vasember és a Fenegyerek története is a nevükhöz fűződik.

Pályafutása során 75 országban, 25 nyelven, több mint kétmillió példányban jelentek meg munkái. Karaktereivel 24 animációs tévésorozatban és számos játékfilmben is találkozhattak a nézők. Stan Lee az 1960-as években a Marvelnél forradalmasította a képregényműfajt és az amerikai popkultúrát. A jelmezeket és az akciókat a fiatalok igényeihez igazította, az általa kitalált szuperhősök az amerikai film kiemelkedő karakterévé váltak. A természetfölötti képességekkel rendelkező szuperhősöket olyan emberi vonásokkal, gyarlóságokkal ruházta fel, amelyek lehetővé tették a velük való azonosulást. Több produkciójában maga is feltűnt rövid jelenetek erejéig. Lánya szerint kötelezettségének érezte, hogy egyre újabb és újabb művekkel lássa el a rajongókat. A századforduló óta a Marvel Comics filmstúdió több tucat kasszasikert produkált olyan szuperhősökkel, amelyek karakterének megformálásában Stan Lee is részt vett, ezek globálisan több mint 20 milliárd dollár bevételt hoztak. Stan Lee december 28-án töltötte volna be 96. életévét.