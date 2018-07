A fotóriporter több mint hat évtizedet töltött az MTI-ben, nyugdíjasként is gyakran járt be a szerkesztőségbe.

Életének 84. évében 2018. július 15-én elhunyt Friedmann Endre World Press Photo-, Balázs Béla- és Táncsics Mihály-díjas fotóriporter, az MTI örökös tudósítója.

Friedmann Endre 1934. július 4-én született Újpesten. 1951-ben félbehagyta a közgazdasági szakközépiskolát és segédmunkásnak jelentkezett a Magyar Fotó Állami Vállalathoz, a Magyar Távirati Iroda egyik jogelődjéhez (később a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában végzett), nemsokára fotóriporterként dolgozhatott. Friedmann Endre honvédelmi tudósítóként rendszeresen fényképezte a fegyveres testületek eseményeit, a polgári védelmi gyakorlatokat. Egyetlen magyar sajtófotósként örökítette meg az 1968-as csehszlovákiai intervenciót, félezernél több akkori képéből mintegy negyven maradt fenn az utókornak. 1973-ban négy hónapot töltött Vietnamban (ahol egy folyóban állva fényképezte a hadifogolycserét, és életveszélyes amőbafertőzést kapott). Fényképezőgépével végigkísérte az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan bajkonuri felkészülését, a rendszerváltás után Antall József kormányfő amerikai látogatását fotózta. Fényképezte Elizabeth Taylort és Richard Burtont. Friedmann Endre a fekete-fehér fotográfia híve volt. 2005-ben Emberek - Budapesti életképek, 2006-ban A pillanatból élek (Fényképek az életműből 1954-1979) címmel adott külön kötetekben ízelítőt alkotásaiból. Műveit a párizsi Bibliothéque nationale de France, a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Körmendi-Csák 20. századi Magyar Fotóművészeti Gyűjtemény őrzi. A Fogságból a szabadságba című, Vietnamban készült sorozatáért 1974-ben elnyerte a World Press Photo aranyérmét, 1976-ban Balázs Béla-díjat, 1987-ben Rózsa Ferenc-díjat, 2000-ben Aranytollas újságíró kitüntetést kapott. 2004-ben elnyerte a Magyar Fotóművészek Szövetségének életműdíját, 2006-ban a Táncsics Mihály-díjat, és megkapta a Magyar Távirati Iroda örökös tudósítója címet is. Az intézményben több mint hat évtizedet töltött, és nyugdíjasként is gyakran járt be a szerkesztőségbe. 1960 óta volt tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, 1967-ben megkapta Nemzetközi Fotóművészet Kiválósága Diplomát (EFIAP). 1963-ban a világ egyik legrangosabb fotókiállítása, a kölni Fotokina nagydíjával tüntették ki Szerelem című sorozatát. Negyvenöt évvel később, 2008 májusában a kollekció egyik kulcsképe rekordot döntött a Kieselbach Galéria aukcióján: harminchatszoros áron, 2,2 millió forintért kelt el.