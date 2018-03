Elhunyt a Nem kell mindig kaviár sztárja

A 85 éves színész leesett a lépcsőn a Münchentől délre, Untersöcheringben lévő otthonában. A tragikus balesetről szóló médiaértesüléseket a rendőrség is megerősítette hétfőn hajnalban. Rauchnak az autóverseny világában játszódó, Le Mans című 1971-es film hozta meg az áttörést színészként, emlékezetes alakítást nyújtott a Nem kell mindig kaviár című 1973-es sorozatban is a nők bálványaként, szuperkémként és kalandorként, a legnagyobb hírnevet mégis az Álomhajó című romantikus sorozat hozta meg neki, amelyben 14 éven át alakította az egyik fő- és állandó szereplőt, a világot járó luxushajó kapitányáét. Élete utolsó tíz évében szerepet kapott A hegyi doktor című tv-sorozat újabb szériájában, A hegyi doktor - Újra rendel-ben Roman Melchinger orvos szerepében. Élete egyik álmát megvalósítva a színész 2015 végén Moonlight & Lovesong címmel kiadott egy CD-t is szerenádokkal és romantikus balladákkal, akkor sajnálkozva beszélt arról, hogy a férfiakból kiveszett a romantika, amelyet - szerinte - már csak az olaszok gyakorolnak. Az Ammer-tó partjáról származó Rauch magánéletében is hű maradt a vízhez, kedvenc hobbija a vitorlázás volt, az ennek gyakorlása közben szerzett tapasztalatait jól hasznosíthatta az Álomhajó kapitányaként is.