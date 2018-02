Egy apró kutyus lett az amerikai kutyakiállítás sztárja

Egy apró bichon frisé zsebelte be a győztesek győztesének járó fődíjat a világ legrégebbi, évente megrendezett kutyakiállításán. A Flynn nevű apró, fehér szőrű kutya a verseny hat másik finalistáját előzte meg. "Kicsit valószerűtlennek tűnik ez az egész" - mondta Bill McFadden, a lassan hatéves Flynn felvezetője, hozzátéve, hogy semmi másban nem reménykedett, csak egy jó szereplésben. A következő napokban még biztosan nem lesz ideje a pihenésre. Szerdai teendői közé tartozik, hogy ellátogat a reggeli televíziós műsorokba, steaket ebédel a New York-i Sardi's étteremben, tiszteletét teszi az Empire State Buildingben és meghívták egy rövid szereplésre a Mr. Tűsarok című Broadway-darabba is.

Flynn saját fajtájából másodikként hozta el a fődíjat a New York-i vetélkedőről, először 1907-ben ítélték oda a kiállítás legszebb kutyájának járó elismerést. Tavaly egy Rumor nevű német juhász hozta el a fődíjat.

A 142. Westminster Kennel Club Dog Show-n az Egyesült Államokból és a világ 16 másik országából érkezett 201 kutyafajta több mint 2880 képviselője versenyzett hét kategóriában.