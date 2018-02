Edison rövidfilmjein 25 centért ámulhatott a közönség

A Black Maria alapítója, tervezője és kivitelezője is Thomas Alva Edison, minden idők egyik legnagyobb feltalálója volt – nevéhez fűződik például a hengeres fonográf feltalálása is. Edison arra gondolt, készíteni kellene egy olyan szerkezetet a szemnek, mint amilyen a fonográf a fülnek, majd ezeket egyesítve egy olyan eszközt, amelyen mindenféle mozgást és hangot egyidejűleg lehetne rögzíteni és visszajátszani.

1888-ban asszisztensével, William Kennedy-Laurie Dicksonnal neki is látott a filmfelvevő és -lejátszó készülék megalkotásának, és az év végére elkészült a kinetográf nevű felvevőkamera. Ez egy objektívből, egy hosszú, kétoldalt lyuggatott celluloid filmszalagból, két csévélő orsóból, a filmet odébb mozdító bütykös mechanizmusból és egy forgó alkatrészből állt, a filmszalagot George Eastman Kodak gyára biztosította. 1889 végére Edison állandó méreteket is szabott a kinetográf számára: 35 milliméter széles film, kétoldalt perforálva (4 lyuk kockánként), 18-szor 24 milliméteres képkockák. A felvett film lejátszására szolgáló készülék megalkotása további munkát jelentett Edison és Dickson számára. Edison nem akarta kivetíteni a filmet, inkább úgynevezett nézőszekrényt hozott létre, amelyben egyszerre egy néző élvezhette a mozgóképet. 1890-ben sikerült is létrehoznia a kinetoszkópot: amikor a néző bedobott egy ötcentes nikkelpénzt, a készülékben kigyulladt egy lámpa és peregni kezdett a 14 méter hosszú, végtelenített filmszalag, másodpercenként 46 átvilágított képkocka felvillanásával. A kinetoszkópot 1891 májusában mutatták be, ugyanezen év augusztusában Edison két szabadalmat jelentett be, az egyik a Kinetográf felvevőkamera, a másik elnevezése pedig az volt: Berendezés mozgótárgyak fényképeinek bemutatására. Edison úgy gondolta: ahhoz, hogy a kitenoszkóp üzleti szempontból is sikeres legyen, jó filmeket és jó készülékeket kell gyártania. Így kezdődött meg 1892 decemberében laboratóriumának területén, West Orange-ban az első filmstúdió megépítése. A kertben egy forgószínpad állt, e fölé építettek egy fekete kátránypapírral bevont faházat, amelynek tetejét jó idő esetén kinyithatták, sőt az egész építményt elforgathatták a napállásnak megfelelően. A filmkészítés legfontosabb segédeszköze a napfény volt, amely lehetővé tette a szabadban folyó munkát, áthidalva a mesterséges világítás megoldhatatlannak tűnő problémáját. A Black Mariának (Fekete Mária) elkeresztelt stúdió egyesek szerint a kátránypapír színéről kapta becenevét, ám más magyarázatok szerint a korabeli New York-i argóból származik az elnevezés, és rabomobilt jelentett, a stúdió ugyanis fülledt, meleg és kényelmetlen volt. Maga Edison csakkutyaólként emlegette a fatákolmányt. A stúdió 1893. február 1-jére készült el, és az egyik első itt forgatott és fennmaradt film Edison főmérnöke, Fred Ott tüsszentését örökítette meg. A stúdióban készült filmek húsz másodpercesek voltak, ennél hosszabbat ugyanis a kinetoszkóp nem tudott futtatni. A legtöbb filmen rövid jeleneteket lehetett látni a vaudeville és a sport világából ismert személyek szereplésével, voltak köztük erőművészek, akrobaták és lenge ruhás táncosnők, bokszolók és kakasviadalok is. Az első kinetoszkópszalon 1894. április 14-én nyílt meg New Yorkban. A belépődíj 25 cent volt, és ezért öt filmet nézhettek meg a nézők: a Lópatkolás, a Borbélyműhely, a Kakasviadal, a Birkózás, valamint a Légtornászok című jeleneteket. A kinetoszkóp vetítések hamarosan az USA több városában és más országok szalonjaiban is megjelentek, és rendkívül népszerűek lettek. A Black Maria közel nyolc éven át szolgált forgatási helyszínül, de 1901-ben bezárták, mert Edison New Yorkban, egy ház tetején megépítette újabb stúdióját. 1903-ban el is bontották. Díszletként 1940-ben rekonstruálták a Black Mariát a Spencer Tracy főszereplésével készült Edison, the Man című filmhez. 1954-ben az Amerikai Nemzeti Park Szolgálat újjáépíttette a stúdiót, amely ma a West Orange-ben lévő Edison Nemzeti Történelmi Park területén található. 1981 óta minden évben New Jersey-ben a stúdió nevét viselő nemzetközi filmfesztivált rendeznek, ahol a jelenkor társadalmi kérdéseire fókuszáló rövidfilmeket mutatnak be.