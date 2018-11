Drágulhatnak a vadászjegyek

Két salátatörvény tervezetét nyújtották be kormánypárti képviselők, ezek lehetővé teszik, hogy ne törvény, hanem miniszteri rendelet határozza meg a vadászjegy árát – írja a Magasles vadászblog. Mivel Győrffy Balázs, Font Sándort és Jakab István egyéni képviselői indítványt nyújtottak be, ezért nem volt szükség társadalmi egyeztetésre a módosításokról. A két módosító indítvány a vadászjegy árával kapcsolatban is új helyzetet teremt. A Magyar Országos Vadászkamara két éve lobbizik azért, hogy a 10 ezer forintos vadászjegy ára a duplájára, 20 ezer forintra emelkedjen. A vadászok által minden évben fizetendő összeget a vadászati törvény szabályozta, és az emeléshez is törvénymódosításra lett volna szükség. A képviselők indítványa szerint „felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza a vadászjegy és a vadászati engedély kiállítására, érvényesítésére, visszavonására, valamint az értük fizetendő költségtérítés mértékére vonatkozó szabályokat”. A javaslat elfogadása után az agrártárcának már nem kell társadalmi vitára bocsátania az emelésről szóló törvénymódosítást, hiszen elegendő miniszteri rendeletben meghatározni a fizetendő összeget. Jámbor László, az OMVK elnöke korábban azt mondta a Magaslesnek: ígéretet kapott az agrártárcától, hogy 2018-ban megduplázzák a vadászjegy árát. Ezzel legalább 600 millió forintos plusz forráshoz jut a Kamara a jövő évtől.