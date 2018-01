Citroën C3 Aircross – egy határozott lépés

A tesztautó a C3 alapjaiból építkezik méghozzá nem is rosszul, formavilága a C3 Picasso gömbölyded idomaiból ered, hogy megkapj egy új generációs kompakt városi crossovert. A tesztautóm egy 100 lóerős, dízelmotorral szerelt igazi francia szabadidő-autó, amiről most kiderül mit is tud igazán.

Magával ragadó színkombináció

Mindened elfér benne, kompakt autó

Az ülések süppedősek és puhák, bár ezért lehet, hogy nem tartanak annyira stabilan. A belső tér kialakítása is legalább annyira változatos mint, a külső megoldások, az anyaghasználat és a műszerfal stílusos részekkel van tele, arányos megjelenése a konkurensekhez képest is mérvadó, elrugaszkodik a normáktól. A kabin négy, a hangulatunknak megfelelő színösszeállításban választható, ezek mind más-más színvilágot és anyaghasználatot jelentenek.

Az autó egyik érdekessége a középen található, matt, 7 colos kijelző, amin a média rendszert, a navigációt és a klímát is lehet irányítani, ezért az elején kicsit nehezen lehetett rajta kiigazodni. A head up display érdekessége, hogy nem a szélvédőre vetít, hanem egy kis műanyag lapra. Ezen kívül még két helyen olvasható le egyszerre az autó sebessége, ugyanis a normál, mutatóval ellátott óracsoportok között megtalálható fedélzeti számítógép is kijelzi nekünk, ami így egy kicsit sok. A tempomat vezérlésére szolgáló kar ugyan úgy néz ki, mint a 2000-es évek Xsaráiban, a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer amúgy jól működik, a táblafelismerővel együtt.

A márka először szerelte be autójába a vezeték nélküli töltő egységet, ami nagyjából a középkonzol összes helyét elfoglalja, ezért csak az ajtó tárolórekeszeibe lehet nagyobb dolgokat elhelyezni. Külön érdemes megjegyezni az ötletes, szövet borítású aránylag merev szőnyegeket, amik egy kis peremmel rendelkeznek és jól összegyűjtik a koszt.

Amennyiben számodra a méret a lényeg, a C3 Aircross az egyik legjobb döntés lehet, hiszen hátul akár magasabb ismerőseid is vidáman utazhatnak. Hátsó üléssorunk 40:20:40 arányban dönthető, sőt felárért még csúsztatható is lehet, 15 centivel (ezt nem sok hasonló kategóriás autó kínálja). Ezzel a megoldással csomagterünk bővíthető akár 520 literre is, az eredeti 410-ről. Elég hasznos húzás még a franciáktól az anyósülés ami teljesen lehajtható, így akár egy 2,4 méteres szállítmány is befér az utastérbe.