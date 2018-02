"Nagyon jól érzem magam, teljesen fel vagyok töltődve! Még soha nem kaptam ekkora elismerést a munkámért" – mondta Bucsi Réka. Korábban már két Berlinalén is szerepelt alkotásaival, és akkor nem kapott díjat. "Őszintén azt gondoltam, hogy most sem fogok. Nagyszerű pillanat volt, amikor kimondták a nevemet. Olyan volt, mint egy álom, minden nagyon gyorsan történt. Miután átvettem a díjat, sajtókonferenciára hívtak, nagyon sok ember vett körül, nem volt egy percem leülni és reflektálni arra, hogy mi is történt" – mondta. Bucsi Solar Walk című animációs rövidfilmjét a Berlinalén az Audi Short Film Awarddal díjazták. A nemzetközi csapatból, akikkel a filmet készítette, többen is elkísérték a Berlinaléra, köztük a hanghatásokon dolgozó Lukács Péter Benjámin, de a díjátadóra már egyedül maradt. A gála után részt vett a díjazottak számára rendezett vacsorán és az azt követő ünneplésen is.