Botrány kerekedett a Vanity Fair videójából

A lap hat fiatal szerkesztője nemcsak Hillary Clintonnak tett javaslatokat. Donald Trump elnök, Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője, vagy Gary Cohn, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetője sem maradt tanácsok nélkül, ám csak a Clintonnak címzettekből lett kisebb botrány.

Trumpnak például új frizurát javasolt az egyik szerkesztő. Miközben poharát koccintásra emelte, azt mondta: "a legkönnyebb módja, hogy az ember ne látszódjék őrültnek, hogy ha felhagy az őrült frizurával!" Sarah Huckabee Sandersnek a pályaváltoztatást tanácsolta a magazin. Jobb lenne, ha háziasszonyként csak sütne-főzne – hangzott a javaslat, amely egyúttal utalás arra is, hogy a háromgyermekes szóvivő a Hálaadás napja előtt csokoládés-diós süteménye receptjét osztotta meg. Maya Kosoff szerkesztő arra nógatta Clintont, hogy hagyja abba mások hibáztatását a tavalyi veresége miatt és hagyjon fel a politizálással is, az új évben keressen magának új hobbit, például kötögessen és horgoljon, de akár jógalégzést is taníthatna.