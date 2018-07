Bezárt a belgrádi főpályaudvar

A központi pályaudvaron eddig naponta mintegy kétszáz személy- és teherszállító vonat fordult meg, a 16 nemzetközi, 56 helyközi és 90 helyi járat ezentúl Belgrád központi (Beograd Centar) nevű külvárosi állomásról indul útnak, és itt lesz a végállomása is.

Vasárnaptól nem közlekedik többé vonat a belgrádi főpályaudvarról, 134 év után bezárták a szerb főváros központjában található épületet, egy rosszabb elhelyezkedésű, a központ tehermentesítésére létrehozott pályaudvar veszi át a szerepét. Az 1884-ben emelt főpályaudvar műemlékvédelem alatt álló épülete a továbbiakban történelmi múzeumként működik tovább. Az utolsó vonat szombaton 21 óra 45 perckor indult el Belgrád központjából, a Belgrád-Budapest nemzetközi járatot több tucatnyian búcsúztatták. A központi pályaudvaron eddig naponta mintegy kétszáz személy- és teherszállító vonat fordult meg, a 16 nemzetközi, 56 helyközi és 90 helyi járat ezentúl Belgrád központi (Beograd Centar) nevű külvárosi állomásról indul útnak, és itt lesz a végállomása is. Illetve a Belgrád és Bar közötti vonatok (egy nappali és egy éjszakai vonatpár) már június 16. óta Topcider állomásról közlekedik, ennek az az oka, hogy az autószállító vagonok rakodása csak ott oldható meg – írja az iho.hu közlekedési portál.

A központi pályaudvar felszámolása során a Száva folyó partján futó síneket felszedik, és az ott található melléképületeket is lebontják, a helyükön pedig a néhány éve elindított, Belgrád a vízen elnevezésű projekt objektumait húzzák fel. Az iho így fogalmaz: túl nagy az ingatlanfejlesztési nyomás a térségen, a főpályaudvar nem tudta tartani magát. A jelenleg a pályaudvar és a Duna-part közé szorult, kapcsolatok nélküli területen intenzív ingatlanfejlesztés venné kezdetét, teljesen újrarajzolva a város e részének térképét.



A főpályaudvar bezárása ellen több szervezet is tiltakozott az utóbbi időben. Zorana Mihajlovic közlekedési miniszter azonban rámutatott, a vasútállomás kihelyezéséről már az 1970-es években is szó volt, az előkészületek pedig tíz éve kezdődtek meg, illetve akkor kezdték építeni az új pályaudvart is, így a régi pályaudvar bezárása senkit nem érhetett meglepetésként. Az eredetileg még egy sokkal nagyobb ország legfontosabb állomásának szánt Centar tervezett vágányinak persze csak egy részét használják, és lehet, hogy soha sem fogja elérni a kezdetben elgondolt kapacitást. Az újabb állomás mindenképp korszerűbb, hiszen átmenő szerkezetű, vagyis mondjuk a Vajdaságból az ország déli felében tartó forgalom egyszerűbben szervezhető vele: az utasoknak nem kell átszállniuk, illetve a vonatoknak nem kell irányt váltaniuk, mint a régi fejpályaudvaron.