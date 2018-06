Bélyegek üzennek a hajdanvolt területekről

Semmi sem tart örökké, még az államok sem. Létrejönnek, összemennek, gyarapodnak, megszűnnek, mintha sosem lettek volna. Az államok a modern ember találmányai, akárcsak a nemzet vagy az autó. Kényelmesebbé és valamelyest rendezettebbé teszik a közösség életét, miközben persze korlátoznak, és helyenként veszélyt is jelentenek.

Az államok kísérletek. Kísérletek arra, hogy egy közösség – nevezzük nemzetnek – megszervezze életét. Mi kell a sikeres kísérlethez? Talán szerencse, és nemzetközi körülmények. Az államok talán azért létezhetnek, mert a környezetük elfogadja a tényt, hogy léteznek. Mi más magyarázná mondjuk Mongólia létét? Másfél millió négyzetkilométer ékelődik be Kína és Oroszország közé. Evvel a világ 19. legnagyobb állama. Lakosainak száma viszont 3 millió, amivel a 140. helyen áll. Mi indokolja létezését azon kívül, hogy Kína és Oroszország nem bánja, hogy ott van? Előfordul, hogy a kísérlet nem sikerül: a baszkok vagy a kurdok történelmében az államiság egy karnyújtásnyira lévő, ám szinte elérhetetlen eszme. Mások egy későbbi szakaszában buktak el. Kelet-Rumélia vagy Biafra emlékét már már elsősorban újsághírek és régi térképek őrzik. Semmivé lett a japánok iszonytató bábállama, Mandzsukuo is (akit érdekelnek az utolsó kínai császár viszontagságai, nézze meg Bernardo Bertolucci filmjét).