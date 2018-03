Bécs maradt a világ legélhetőbb városa

Megint Bécs bizonyult a világ legélhetőbb nagyvárosa a külföldieknek. A New York-i székhelyű Mercer üzleti tanácsadó cég 231 nagyvárost vizsgált meg az ott dolgozó külföldiek szempontjából számos tényezőt figyelembe véve, amelyek között a politikai stabilitás, egészségügy, oktatás, bűnözés, szabadidős és sportlehetőségek is szerepeltek.

A cég ranglistáján az első tíz nagyváros között nyolc európai található: Németország és Svájc három-három várossal áll az élmezőnyben, Új-Zéland, Kanada és Ausztrália pedig egy-egy várossal került a top tízbe. Az 1,8 millió lakosú Bécs kilencedik éve áll a toplista élén élénk kulturális életével, jó egészségügyi ellátásával és mérsékelt lakhatási költségeivel. A második helyen Zürich szerepel, a harmadikon Auckland és München osztozik. Vancouver az ötödik, a kanadai város az észak-amerikai kontinens legélhetőbb metropolisza. Ázsiában a 25. helyen álló Szingapúr, Latin-Amerikában pedig a 77. helyen szereplő Montevideo a térség listavezetője. Afrikában a 89. helyen álló Durban a legjobb. London az előző év óta egy helyet csúszott vissza, így most a 41. A tanácsadó cég honlapja szerint Budapest a 76. helyre került. A kelet-európai régió legélhetőbb öt városa között Prága (69.) és Ljubljana (75.) után a harmadik, Pozsony (80.) és Vilnius (81.) követi. A jelentés szerint az elmúlt 20 évben a legtöbb kelet-európai nagyvárosban javultak az életkörülmények. "A megnövekedett életszínvonalnak, a versenyképes munkaerő-piacnak és a tehetségeknek köszönhetően sok ilyen város vált vonzóvá a multinacionális vállalatok számára" – mondta Martine Ferland, a Mercer európai és csendes-óceáni térséggel foglalkozó elnöke, egészségügyi társelnöke. A ranglista alján immár egy évtizede Bagdad ragadt le, idén a 231. A polgárháború sújtotta szíriai Damaszkusz hat hellyel előzi meg az iraki fővárost.