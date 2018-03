Stephen Hawking nagy érdeme, hogy úgy vonta be az embereket, a nyilvánosságot a tudományba, mint talán Einstein óta senki – mondta Wendy Freeman, a Carnegie Obszervatórium igazgatója. "A hétköznapi halandókon túlmutató ikonikus elme volt. Az emberek nem értették pontosan, hogy miről beszél, de tudták, hogy briliáns elme. Talán küzdelmének egy emberi tényezője késztette őket arra, hogy megálljanak és odafigyeljenek rá." Michael Turner, a Chicagói Egyetem kozmológusa szerint Hawking az emberiség legnagyobb kérdéseire kereste a választ: a világegyetem születésére, a fekete lyukakra, az idő irányára. "Az ember figyelmét először a Hawkingot tolószékhez kötő betegsége ragadta meg, de aztán mindenkit lebilincselt a gondolkodása és az öröm, amit a tudományba vetett" – mondta. Hawking rendre egy tréfával kezdte a fekete lyukakról szóló előadását – mondta Andy Fabian, a Cambridge-i Egyetem csillagásza, a Királyi Csillagászati Társaság elnöke. "Gondolom, hogy mindannyian olvasták Az idő rövid története című könyvet és meg is értették" – mondogatta Hawking, és mindig nagy derültséget váltott ki a hallgatók körében. "Egy átlagos csillagász" meg sem próbálja követni Hawking számos ezoterikus elméletét, amelyekkel az utóbbi 20 évében állt elő. "Én sem tudtam követni" – mondta Fabian. Miközben Hawking a matematika tanszéket vezette Cambridge-ben, a fizikusok és az asztrofizikusok is maguk közé sorolták – mondta Neil deGrasse Tyson, a New York-i Hayden Planetárium igazgatója. Tyson szerint ezek a címek nem relevánsak Hawking esetében, egyedül csodálatos elméje számít. "Asztrofizikusnak mondjuk, mivel az univerzum volt a laboratóriuma." Hawking nagy formátumú elméletei kevéssé illettek személyiségéhez. Kollégái gyakran emlegették kitűnő humorát, széles mosolyát, elszánt makacsságát. "Emberi arcot adott a tudománynak" – mondta Turner. Az embereket magával ragadta ez a tolószékben ülő apró férfi, akinek egészségi állapota folyamatosan romlott, valamint páratlan intellektusa, amelynek mélyére kevesen tudtak lemerülni. "Kapcsolódtak az emberhez és sorsához" – mondta Freedman. Hawking milliók számára jelentett inspirációt, az egész világnak hiányozni fog – mondta Stephen Toope, a Cambridge-i Egyetem kancellárhelyettese.