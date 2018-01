Az ötcsillagos négykarikás: Audi A8 4.0 TFSI

Az Audi a 80-as évek végére határozta el, hogy komolyan beszáll a luxusautó bizniszbe. A 200-assal próbálkoztak, de rájöttek, hogy ebben a kategóriában már elvárják az emberek, hogy legalább hat henger dolgozzon az autó orrában. Így Ingolstadtban beindult a több éves fejlesztés, a végeredményt először 1988-ban csodálhatta meg a nagyérdemű. Az új modell a V8 nevet kapta, eleinte 3,6 literes 247 lóerős egységgel indított, majd három évvel később felváltotta a 4.2-es 276 lóerős gépezet. Ahogy a típus nevéből is sejthető, nyolc henger V-alakba rendezve dolgozott az autóban, ez tekinthető az A8-as széria közvetlen elődjének.

A tesztben is szereplő harmadik generáció 2010-ben debütált, majd 2013-ban átesett egy ráncfelvarráson, a kész modellt először a Frankfurti Autószalonon mutatta meg a gyártó. A 2018-ban érkező negyedik generáció valószínűleg még magasabb színvonalat fog képviselni, főleg az autonóm közlekedést támogató rendszerek terén. Azonban amit a leköszönő A8-as tud, az sem nevezhető szerénynek.

Az évek során a modell neve összekapcsolódott a Quattro hajtással, a Tiptronic váltóval és az alumínium vázszerkezettel. Az A8-ban jelentek meg először a gyártó legújabb innovációi, például a Google Earth alapú 3D-s navigációs rendszer, a teljesen LED fényszórók és a 8 fokozatú automata váltó is.

Méretéhez képest könnyű az A8-as

Az Audinak sikerült egy 5,14 méter hosszú limuzint is kecsesre varázsolni. Az egyes elemeken végigfutó élek, vonalak vezetik a szemet, a szürke, metálos színnel kombinálva egyáltalán nem tűnik egy nagy tepsinek. A közel három méter hosszú tengelytáv kívülről nem tűnik soknak, belül viszont megmutatja jótékony hatását a helykínálat tekintetében. A színválaszték eddig sem volt szerény, de a paletta további öt árnyalattal bővült, így összesen tizenhét különböző színből tudsz választani.

Az autó elején szokás szerint a Single-frame maszk uralkodik, formáját szögletesebbre szabták, a lökhárítón is módosítottak. A változtatásokat külön-külön nehéz észrevenni, de ha a nagy egészet nézed, egy egységesebb és összeszedettebb luxuslimuzin érzetét kelti. Az alumíniumból készült Space Frame vázszerkezet súlya mindössze 231 kg, 40 százalékkal könnyebb a hagyományos, acélból készült társánál. Ennek köszönhetően, a 3.0 TFSI motorral szerelt példányok az összkerékhajtás adta többletsúly ellenére könnyebbek konkurenseiknél.

A facelift során átrajzolták a lámpákat, amik már mátrix-LED technológiával is kérhetőek, szerény 850 000 Ft-os felárért. Már kívülről is mutatós, de legnagyobb előnye, hogy nem vakítja el a szemből érkezőket. A diódák oldalanként 25 darabból állnak, képesek érzékelni az előtted haladó, vagy szembejövő gépjárműveket, és úgy kapcsolnak le az adott ledek, hogy a fény ne zavarja a többi sofőrt.

Az A8 belseje

A központi kijelzők mérete eldurvult az elmúlt években, jelenleg az Audié a legkisebb a kategóriában. Biztos lesz olyan, aki emiatt pártol át a konkurenciához, de én ezt nem érzem akkora hátránynak, így legalább megcsodálhatod a beltér kezelőszerveit. Minden gomb és kapcsoló a helyén van, funkcionalitásukra és kidolgozásukra panasz nem lehet. A masszázs ülések apró gömbökkel kényeztetik a sofőrt vezetés közben, akár lumbágó kezelésre is alkalmasak lehetnek.

Egy átlag autós igényeit maximálisan kielégíti a hátsó üléssor, csak az S-osztályos Mercedesben éreztem nagyobb kényelemben magamat. A lehetőségek tárháza természetesen itt is végtelen: rendelhetsz hozzá hűtőt, a jobb ülés háttámlájából elektronikusan kihajló lábtámaszt, lyukacsos bőrözést, extra vastag szőnyeget és megannyi finomságot. Ebben a kategóriában már elvárt követelmény, hogy minden gombnyomásra történjen, a felszín alatt több száz apró villanymotor dolgozik annak érdekében, hogy az utas a legnagyobb kényelemben utazhasson.

Az Audi zászlóshajójának belseje eddig is egy minőségi, precízen kialakított, németesen prémium kabin volt, de a ráncfelvarrás során tovább csiszolták. A végeredmény lenyűgöző: mindenhol a legfinomabb anyagokkal bélelték ki, a bőr illata és tapintása káprázatos. Főleg ebben a világos színben hozza a luxus feelinget, de a tulajdonosok helyében én minden eszközt bevetnék állapotának megőrzésére. Nem kell hozzá nagy tudomány, hogy összekoszold.

Milyen vezetni a V8-as Audit?

Ahogy már említettem, a 2013-ban bemutatott ráncfelvarrott A8-as erősebb és takarékosabb motorokat kapott. Nem mintha eddig gyengék lettek volna, de a tesztautó 4.0 literes biturbó V8-as benzinese elég meggyőzőre sikerült. Az erőforrás 435 lóerőt, és 600 Nm-t ad le fordulaton, ezekkel a tekintélyes számokkal különösebb erőfeszítés nélkül futja meg a 250 km/h-s végsebességet.

A közel félezer lóerő félelmetesen meg tudja indítani a nagy csatahajót, Dynamic üzemmódban közvetlenebb kormányzással és gázreakcióval gondoskodik a dinamikus menetteljesítményekről. Az Audi Drive Select képes a légrugók keménységét is állítani, de szerintem célszerű Comfort állásban hagyni, ebben a módban teljesedik ki legjobban a luxuscirkáló.

Persze ha kell, sportautókat megszégyenítő 4,5 másodperces 0-100-as sprintre is képes. Ilyen használat mellett, ne lepődj meg, ha az átlagfogyasztás húsz liter fölé kúszik, a mókának ára van. Ha mellőzöd a padlógázas gyorsításokat, étvágya egész emberi marad, a 12-14 literes értékkel már közelít a katalógusban megadott adatokhoz. A takarékos közlekedést segíti, hogy részterhelésnél a motor nyolc hengerből négyet lekapcsol. Az okos ZF automata váltó is leheletfinoman teszi a dolgát, a kapcsolások szinte észrevehetetlenek, hatvanas tempónál már a hatodik és hetedik fokozatot használja. De elég csak egy kicsit nagyobbat nyomni a gázon, készségesen gangol vissza, akár több fokozatot is.

Az A8-hoz szériafelszereltségként jár az adaptív légrugós felfüggesztés és a Quattro-hajtás. Ezzel az ütős kombinációval igazi élmény vezetni a nagy Audit, gyönyörűen kisimítja a kisebb-nagyobb úthibákat. Kanyarban feszes, gumicsikorgás nélkül veszi be még az élesebb fordulókat is. Persze senki se gondolja, hogy egy kéttonnás limuzinnal fog Niki Laudásat játszani a Pilisben, de méretéhez képest kezesen mozog az ingolstadtiak zászlóshajója.

A Long kivitel Kínában fogy a legjobban, az öreg kontinensen csak minden negyedik A8-as talál gazdára hosszított tengelytávval. Már alapkivitelben is egy végtelenül finom autóról van szó, bőséges helykínálattal. A motorból alig hallani valamit, csak magasabb tartományban adja a tudtodra, hogy nem holmi négyhengeres vinnyog a géptető alatt. Menet közben az utastérben te is megérezheted, milyen volt Aladinnak a repülőszőnyegen utaznia. Bár az Ezeregyéjszaka meséi nem számolnak be a varázstextil utazósebességéről, de biztosan nem suhant olyan könnyedséggel 180 km/h-val, mint az A8-as.