Az elnök felbukkant

Kétségtelenül bravúr és kisebb szenzáció, hogy Bill Clinton és James Patterson könyve, Az elnök eltűnt az amerikai kiadással gyakorlatilag egy időben magyarul is megjelent. És igen, Bill Clinton az a Clinton, az USA volt elnöke. Patterson pedig egy milliós példányszámokat produkáló könyvipari gépezet, brand, sőt talán még influencer is.

Ez a két név egy könyv borítóján: félsiker és hatalmas bevétel. A recenzensek eddig volt könnyű dolga. Mert mostantól viszont a kötetről kellene írni, ami nem egyszerű vállalkozás. Az elnök eltűnt ugyanis thriller, és ha korrektek szeretnénk lenni az olvasókkal, akkor nem spoilerezzük el a történetet (bár ezt nem mindenki gondolja így, lásd itt vagy itt).

Márpedig ebben a műfajban a történet a minden. A thriller nem a bölcselet és elmélkedés terepe, a thriller akció. És ebben Az elnök eltűnt tulajdonképpen jól teljesít. A sztori lendületes, sodró, van benne elég csavar, sőt a csavarokat további csavarok követik – olyanok, amikre talán számítottunk, de olyanok is, amikre nem –, egészen a katartikusnak gondolt végkifejletig. Nem árulunk el nagy titkot – a címből is kiderül –, hogy a cselekmény főszereplője az elnök, természetesen az USA elnöke. Aki eltűnik. Mert van egy terve. Meg egy fontos küldetése. Amit csak ő végezhet el. És talán avval sem szegjük senki kedvét, ha elmondjuk, hogy az elnök megmenti az Amerikai Egyesült Államokat. És ha valaki megmenti az Egyesült Államokat, akkor szinte az egész világot is megmentette. Ennek megfelelően a karakterek egyszerűek. Vagy nagyon jók, vagy nagyon rosszak; mindannyiuk közül pedig kiemelkedik az elnök, a háborús hős, a példás apa, a tisztesség és moralitás élő szobra. Félreértés ne essék: az elnök a pozitív hős. A gonoszok meg persze rosszak. Nem mindig sikerül megvalósítani, hogy hihetőek is legyenek: a főgonoszról kiderül, hogy – spolier! – török terrorista. Aki nem vallási meggyőződésből cselekedett (434. o.). Ehhez képest valamiért ő a Dzsihád Fiai terrorcsoport vezetője. Két neves szerző esetében nem tudunk nem elgondolkodni azon, vajon melyikük tett bele több munkát? A kérdés már csak azért is érdekes, mert mint említettük, Petterson egy nagyüzem, akiről egy korábbi számítógépes elemzés kimutatta: könyveinek jelentős részében a kevésbé ismert munkatársai szállítják a szöveg nagyobb részét. Ez egy ilyen műfaj: mivel a thriller akkor lesz sikeres, ha izgalmas, a művészi értéket ennek kell alárendelni. Vajon mi helyzet Az elnök eltűnt esetében? A digitális világban már erre is választ kaphatunk. Azt sejthettük, hogy Clintontól nem feltétlenül a tapasztalati úton megszerzett tudására volt szükség. Hacsak nem unortodox módon mentette meg – tudtunkon kívül – a világot. Mert Clinton ugyan rengeteget tud a Fehér Ház működéséről, az amerikai politikáról és a világban zajló konfliktusokról, de azoknak ebben a könyvben kevés hasznát vették volna. Az ugyanis unalmas. Az elnöki munka – a felfoghatatlan hatalom ellenére – nem thrillerbe való: értekezletek, találkozók, nehéz döntések, újabb értekezletek. A politikai connoisseurnek persze roppant érdekes. De nem akció: nem lesz belőle egy mozgalmas regény. Ezen keseregni felesleges, az Ovális Iroda csak akkor lehet egy thriller helyszíne, ha támadás éri a Fehér Házat. A köteten sebtében elvégzett elemzés kimutatta, hogy a munka nagyját Petterson végezhette, Clinton befolyását a könyvben felbukkanó politikai-történelmi elmélkedésekben – mondhatnánk: közhelyszerű és nem túl izgalmas moralizálásán – érzékelte a szoftver. A méréshez Clinton memoárját használták, és ez egy kicsit torzíthatja az eredményt. Az ugyanis nem fikció. És az is kérdés, hogy abban a kötetben mennyi szerepe volt a szellemírónak (ez a foglalkozás a korábbi nemzedékeknek négerként volt ismert). Érdekes egyébként, hogy Michelle és Barack Obama nemrég szintén belépett a szórakoztatóiparba. Talán valamiféle generációs különbséget is jelez, hogy a jelenlegi legutolsó exelnök nem könyvvel próbálkozott. Családi produkciós cégük, a Higher Ground Productions a Netflixel szerződött. A kötet persze nem hibátlan. Van, hogy a nagyon fontos karakter egyszerűen csak nevetsége, mint – újabb spolier! – a félig bosnyák, vegetáriánus bérgyilkosnő. Akiről a balkáni sajtó természetesen azonnal külön is beszámolt. Vannak technikai jellegű problémák is. Az egyik szereplőről például azt olvashatjuk, hogy “könyvmoly kinézetű, sötét hajú, halk beszédű, mosómedveszemű, rövidre vágott, ősz hajú” (70. o.). Az eredetit felütve kiderül, hogy ez egyértelműen fordítói-szerkesztői baki, a szerzők ugyanis azt írták, hogy a karakternek sötét, mosómedve-szerű szemei voltak. Azt viszont el kell ismerni, hogy ettől eltekintve más hibája nem nagyon van a magyar kiadásnak (ugyan a katonai terminológia nem feltétlenül pontos, de ez szinte mindegyik magyarra fordított könyvvel így van). A végére maradnak a legnehezebb kérdések. Jó-e a könyv? Hihető a sztori? Sajnos egy csöppet sem. Érdemes-e elolvasni? Erre nem könnyű határozott választ adni, de a recenzens hajlik arra, hogy azt mondja: egynek megteszi, érdemes megnézni, hogy a tapasztalat, az olvasói igényeket tökéletesen ismerő iparági tudás miként rak össze egy ilyen tartalmat. Nyár van, a strandon vagy a teraszon pihegve nagyjából három délután végezhetünk a könyvvel, és onnan már csak arra leszünk kíváncsiak, hogyan hat majd ez a képernyőn? Kire osztják majd az elnök szerepét? Merthogy ez a szöveg valójában egy akciófilm részletes és terjedelmes szinopszisa. A jogokat pedig már megvette a Showtime.

Bill Clinton – James Patterson: Az elnök eltűnt, 21. Század Kiadó, 446 oldal, 3990 Ft