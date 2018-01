Az 1848-as forradalmárból lett az amerikai polgárháború hőse

Keszthelyen született 1811. december 18-án (újabb kutatások szerint lehetséges, hogy 1810-ben). Angol felmenőkkel rendelkező apja a Georgikon tanáraés igazgatója volt, s ő irányította a Festetics-féle tangazdaságot. A család 1818-ban a vajdasági Zomborba költözött. Mérnöki tanulmányait a selmecbányai Bányászati Akadémián kezdte, de oklevelét már Pesten szerezte meg 1834-ben. Előbb vízépítő mérnökként dolgozott, majd 1844-ben Temes vármegye építészeti igazgatója lett s részt vett a Széchenyi kezdeményezésére folyó al-dunai szabályozási munkálatokban és a Lánchíd építésében is.

A szabadságharc kitörésekor jelentkezett a honvédseregbe, ahol vezérkari százados, őrnagy, Klapka hadmérnöke, majd 1849 júliusától alezredesként Kossuth Lajos szárnysegédje, a kormányzói hivatal katonai osztályának vezetője lett. A világosi fegyverletétel után követte a kormányzót Törökországba, útközben unokatestvérével menekülés közben Orsovánál ő ásta el a Szent Koronát, hogy az ne kerüljön osztrák kézbe. (Bátyja. Asbóth Lajos ezredesként szolgált a szabadságharcban, ezért halálra ítélték, amit 18 évi várfogságra változtattak, s 1856-ban szabadult.) Asbóth Magyarországon maradt menyasszonya emigrációjának korai szakaszában meghalt, s ő soha nem nősült meg. 1851-ben az Egyesült Államokban telepedett le, állampolgárságért folyamodott. Kossuthnak, ahol tudott továbbra is segített, például fegyvervásárlások ügyében, az emigráns szabadságharcosokkal való kapcsolattartásban. Először építési rajzoló, majd a syracusai csatornaépítés főmérnöke lett, a Sziklás-hegységben ércbányákat tárt fel és acélöntödét létesített. Elnyerte New York város tervező- és kivitelezőmérnöki posztját, városrendezési és fejlesztési terveit később az 1933-as chicagói világkiállításon mutatták be. Ő alkalmazta először járdaburkolásra New Yorkban az olcsó és tartós bitumenaszfaltot, s a Central Park terveinek engedélyezésében is része volt. Nagyon jól tudta hasznosítani vízrendezési tapasztalatait a Manhattan-félsziget rendezésében, az ottani Washington Heights szabályozásában. Az amerikai polgárháború 1861-es kirobbanásakor jelentkezett az északi hadseregbe, ahol képzett és tapasztalt tisztként azonnal magas beosztásba került. Ezredesi rangban John C. Frémont tábornok seregének vezérkari főnöke lett Missouri államban, színes bőrűekből álló ezredeket is szervezett, amelyek élére nem egyszer magyar emigráns tiszteket nevezett ki. (Lincoln seregében több tucat magyar tiszt harcolt.) Amennyire kedvelték Asbóthot az északiak, épp annyira gyűlölték a déliek. Dandárja több fontos hadműveletben vett részt, a Pea Ridge mellett aratott győzelem elismeréseként dandártábornokká léptették elő, majd a Kongresszus elfogadta altábornagyi kinevezését, Florida és Kentucky katonai parancsnoka lett. 1864-ben egy lovasroham során több puskalövés érte, bal karja megbénult és egy golyó az arccsontjába fúródott. Ennek eltávolítását senki nem vállalta, s a lövedék a polgárháború fájdalmas emlékeként élete végéig ott maradt. Sérülése ellenére szolgálatban maradt, egészen a polgárháború végéig.